«Она вошла в историю!» Беккер — о победе Эалы в Вашингтоне

Ранее Эала стала чемпионкой турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в финале 3-ю ракетку мира американку Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:4: 6:0.
«Она вошла в историю тенниса! Поздравляем тебя, Александра Эала!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Александра Эала стала первой представительницей своей страны, выигравшей одиночный титул на уровне WTA.
21-летняя Эала одержала десятую победу над соперницами из топ-10 в карьере. Летом 2023 года теннисистка выпустилась из академии 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.
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