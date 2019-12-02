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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-волейболист сборной России устроил скандал на детском турнире (видео)

На глазах у своей дочери.

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Источник: РИА "Новости"

Экс-игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов затеял драку на детском теннисном турнире в Уфе.

Спортсмен пошел выяснять отношения после того, как его дочь сняли с турнира — из-за агрессивного поведения самого Спиридонова.

Волейболист начал ругаться, а затем решил подраться с пожилым мужчиной, но упал.

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«Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!» — твитнул Спиридонов, но затем удалил свой пост.

Позже волейболист извинился в инстаграме за свое поведение.

«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису г. Уфы! Я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент, произошедший на кортах теннисной школы. Мне крайне стыдно за свое поведение и принесенный моральный ущерб родителям, детям и организаторам», — написал Спиридонов.

Илья Андреев

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