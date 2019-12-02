Экс-волейболист сборной России устроил скандал на детском турнире (видео)

Экс-игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов затеял драку на детском теннисном турнире в Уфе. Спортсмен пошел выяснять отношения после того, как его дочь сняли с турнира — из-за агрессивного поведения самого Спиридонова. Волейболист начал ругаться, а затем решил подраться с пожилым мужчиной, но упал.

«Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!» — твитнул Спиридонов, но затем удалил свой пост.



Позже волейболист извинился в инстаграме за свое поведение.



«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису г. Уфы! Я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент, произошедший на кортах теннисной школы. Мне крайне стыдно за свое поведение и принесенный моральный ущерб родителям, детям и организаторам», — написал Спиридонов.



Илья Андреев