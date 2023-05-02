Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке», — говорится в сообщении спортшколы.