Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб тренер волейболисток «Уралочки» Денис Ефанов. Об этом сообщается на официальное странице школы во «ВКонтакте».
В зоне СВО погиб тренер волейболисток «Уралочки» Денис Ефанов. Об этом сообщается на официальное странице школы во «ВКонтакте».
«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке», — говорится в сообщении спортшколы.
Ефанов был призван прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что 27 апреля в бою с противником 45-летний тренер прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.
Денис Ефанов посвятил более 20 лет воспитанию молодых спортсменов в Свердловской области. Коллеги называли его выдающимся специалистом, отмечая его профессиональные и человеческие качества.