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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб тренер волейболисток «Уралочки» Денис Ефанов. Об этом сообщается на официальное странице школы во «ВКонтакте».

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Источник: ВК

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке», — говорится в сообщении спортшколы.

Ефанов был призван прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что 27 апреля в бою с противником 45-летний тренер прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.

Денис Ефанов посвятил более 20 лет воспитанию молодых спортсменов в Свердловской области. Коллеги называли его выдающимся специалистом, отмечая его профессиональные и человеческие качества.

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