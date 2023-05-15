Шесть российских волейболисток стали чемпионками Франции

14 мая завершился чемпионат Франции по волейболу среди женщин. Победу одержала команда «Волеро Ле Канне». В финале, в трех матчах команда обыграла соперниц из клуба «Мюлуз».

Первый матч, закончился со счетом 3:1 по партиям в пользу «Волеро Ле Канне» (27:29, 25:23, 25:16, 25:16). Вторая встреча завершилась с таким же счетом — 3:1 (15:25, 26:24, 26:24, 25:16). Обе победы достались в упорной борьбе. По ходу плей-офф команда «Волеро Ле Канне» прошла таких соперников, как «Нант» и «Венель».