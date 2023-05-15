Шесть российских волейболисток стали чемпионками Франции
Девушки стали чемпионками в составе команды «Волеро Ле Канне».
Девушки стали чемпионками в составе команды «Волеро Ле Канне».
Шесть российских волейболисток — Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Вита Акимова, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь — стали чемпионками Франции в составе команды «Волеро Ле Канне».
14 мая завершился чемпионат Франции по волейболу среди женщин. Победу одержала команда «Волеро Ле Канне». В финале, в трех матчах команда обыграла соперниц из клуба «Мюлуз».
Первый матч, закончился со счетом 3:1 по партиям в пользу «Волеро Ле Канне» (27:29, 25:23, 25:16, 25:16). Вторая встреча завершилась с таким же счетом — 3:1 (15:25, 26:24, 26:24, 25:16). Обе победы достались в упорной борьбе. По ходу плей-офф команда «Волеро Ле Канне» прошла таких соперников, как «Нант» и «Венель».
Всероссийская федерация волейбола поздравила спортсменок с победой в официальном телеграм-канале.