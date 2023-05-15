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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Шесть российских волейболисток стали чемпионками Франции

Девушки стали чемпионками в составе команды «Волеро Ле Канне».

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Шесть российских волейболисток — Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Вита Акимова, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь — стали чемпионками Франции в составе команды «Волеро Ле Канне».

14 мая завершился чемпионат Франции по волейболу среди женщин. Победу одержала команда «Волеро Ле Канне». В финале, в трех матчах команда обыграла соперниц из клуба «Мюлуз».

Первый матч, закончился со счетом 3:1 по партиям в пользу «Волеро Ле Канне» (27:29, 25:23, 25:16, 25:16). Вторая встреча завершилась с таким же счетом — 3:1 (15:25, 26:24, 26:24, 25:16). Обе победы достались в упорной борьбе. По ходу плей-офф команда «Волеро Ле Канне» прошла таких соперников, как «Нант» и «Венель».

Всероссийская федерация волейбола поздравила спортсменок с победой в официальном телеграм-канале.

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