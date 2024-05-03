Владимир Алекно возглавил петербургский «Зенит»
Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно возглавил петербургский «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно возглавил петербургский «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 57-летним специалистом подписан на два года.
Алекно является самым титулованным отечественным тренером в мужском волейболе. С 2008 по 2021 год он возглавлял казанский «Зенит», с которым девять раз выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка страны и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.
В период с 2007 по 2016 год Алекно трижды был главным тренером сборной России. Наиболее успешным был его второй приход в национальную команду, когда он выиграл с ней Мировую лигу (2011), Кубок мира (2011) и Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.
Последним местом работы Алекно была сборная Ирана, которую он покинул летом 2021 года после Олимпиады в Токио. Именитый специалист возвращается к тренерской работе после трехлетнего перерыва.
Петербургский «Зенит» был основан в 2017 году. Команда дважды выходила в финал Суперлиги (2018, 2021), трижды играла в финале Кубка России (2018, 2019, 2020) и один раз — в финале Кубка ЕКВ (2021). Сезон-2023/24 «Зенит» из Санкт-Петербурга завершил в Суперлиге на шестом месте.