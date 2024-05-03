Владимир Алекно возглавил петербургский «Зенит»

Контракт с 57-летним специалистом подписан на два года.

Алекно является самым титулованным отечественным тренером в мужском волейболе. С 2008 по 2021 год он возглавлял казанский «Зенит», с которым девять раз выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка страны и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

В период с 2007 по 2016 год Алекно трижды был главным тренером сборной России. Наиболее успешным был его второй приход в национальную команду, когда он выиграл с ней Мировую лигу (2011), Кубок мира (2011) и Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Последним местом работы Алекно была сборная Ирана, которую он покинул летом 2021 года после Олимпиады в Токио. Именитый специалист возвращается к тренерской работе после трехлетнего перерыва.