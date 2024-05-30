Волейбольный тренер вернулся после дисквалификации за расизм

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года за расистское высказывание в адрес кубинской доигровщицы екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво. Позднее ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным.

57-летний Воронков уже возглавлял «Локомотив» в 2018—2022 годах. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2020/2021, 2021/2022) и серебряным медалистом национального первенства (2018/19, 2019/20), а также выиграла Суперкубок страны (2019). В 2013 году Воронков сменил Владимира Алекно на посту главного тренера мужской сборной России и привел сборную к первой в постсоветской истории победе на чемпионате Европы. В 2014 году российская команда под его руководством стала пятой по итогам чемпионата мира, вскоре Алекно вновь возглавил национальную команду.