Гамова поддержала Мамун: Это наследие советской системы, от которой нужно избавляться

«Меня часто спрашивают (многие думают, что так и должно быть, почему-то), отдам ли я своего сына в профессиональный спорт. Нет! Нет! И еще раз нет! Говорить о том, что это адский труд, даже не стоит! Безусловно, те эмоции и радость от побед не пережить в “обычной” жизни! Но сколько детей идет в проф спорт и добивается успеха? Это мизерный процент!



Но даже не это пугает меня и останавливает от этого пути! Насилие! Физическое и эмоциональное! Я просто не хочу, чтобы мой ребенок прошел через это! Потому что это мне знакомо и я сама проходила через такое! Я уверена и всегда говорю, что можно и нужно обходиться без этого!



Такое поведение тренеров — это наследие советской системы, от которой нужно избавляться! Если вы не можете найти подход и слова, чтобы мотивировать ребенка или даже взрослого спортсмена, вы слабы как педагог и человек! В ваших руках вся власть над ребенком, вы взрослый человек, что уже априори делает вас сильнее перед ним! И не нужно мне говорить, что без этого не добиться больших результатов! Нет, можно! Да, это сложнее, энергозатратнее и дольше! Но отдачи от ваших воспитанников будет в разы больше!



P. S. Сразу поясню, я только за развитие ребенка и спорт должен быть в жизни каждого человека! Никитуся занимался плаванием и гимнастикой, а сейчас занимается в саду футболом! И если он захочет выбрать спорт делом своей жизни, я не буду против, я буду рядом и помогу, чем смогу» — написала Гамова в социальных сетях.