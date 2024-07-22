Сборная Сербии не попала на турнир в Польше из-за сбоя Microsoft

Турнир в Гданьске был организован для подготовки национальных команд перед Олимпийскими играми. Ожидалось, что команда Игора Колаковича проведет матчи против сборных против США и Японии.

«Из-за глобального сбоя IT-систем и вызванного этим паралича аэропортов сборная Сербии не сможет принять участие в товарищеском турнире в Гданьске, в котором сыграют сборные Польши, Японии и США. Польский волейбольный союз все еще пытается предоставить подходящую замену, и мы будем держать вас в курсе всех изменений», — сказано в официальном заявлении.

Сербские волейболисты будут тренироваться на родине до 24 июля, после чего отправятся в Париж. На групповом этапе олимпийского волейбольного турнира сербы сыграют со сборными Франции, Словении и Канады.