Сборная Сербии не попала на турнир в Польше из-за сбоя Microsoft
Волейболисты мужской сборной Сербии не смогли попасть на товарищеский турнир в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации Польши по волейболу.
Волейболисты мужской сборной Сербии не смогли попасть на товарищеский турнир в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации Польши по волейболу.
Турнир в Гданьске был организован для подготовки национальных команд перед Олимпийскими играми. Ожидалось, что команда Игора Колаковича проведет матчи против сборных против США и Японии.
«Из-за глобального сбоя IT-систем и вызванного этим паралича аэропортов сборная Сербии не сможет принять участие в товарищеском турнире в Гданьске, в котором сыграют сборные Польши, Японии и США. Польский волейбольный союз все еще пытается предоставить подходящую замену, и мы будем держать вас в курсе всех изменений», — сказано в официальном заявлении.
Сербские волейболисты будут тренироваться на родине до 24 июля, после чего отправятся в Париж. На групповом этапе олимпийского волейбольного турнира сербы сыграют со сборными Франции, Словении и Канады.
В пятницу, 19 июля, произошел глобальный сбой систем Windows, который был связан с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. По оценкам Microsoft, пострадали около 8,5 млн компьютеров по всему миру.