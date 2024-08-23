Белорусский «Шахтер» снялся с чемпионата России по волейболу

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), мужской волейбольный клуб «Шахтер» из Солигорска отказался от участия в чемпионате России в сезоне-2024/25.
В сезоне-2023/24 «Шахтер» уступил в первом раунде плей-офф красноярскому «Енисею» и занял 10-ю строчку по итогам дополнительного турнира за 9−12-е места.
«Своей самобытностью и жаждой побед команда Виктора Бекши буквально влюбила в себя всех болельщиков в прошлом сезоне! Мы будем скучать и ждать новой встречи», — говорится в сообщении пресс-службы ВФВ.
При этом ВФВ приняла решение оставить без изменений календарь матчей суперлиги. В даты игр, запланированных с «Шахтером», команды получат выходной. Также отмечается, что штрафные санкции к белорусскому клубу не будут применены.
Таким образом, в чемпионате России по волейболу примут участие 15 команд. Первый тур стартует в октябре.
В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.