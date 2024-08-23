Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский «Шахтер» снялся с чемпионата России по волейболу

Солигорский клуб в минувшем сезоне финишировал на восьмом месте в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Источник: БЕЛТА

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), мужской волейбольный клуб «Шахтер» из Солигорска отказался от участия в чемпионате России в сезоне-2024/25.

В сезоне-2023/24 «Шахтер» уступил в первом раунде плей-офф красноярскому «Енисею» и занял 10-ю строчку по итогам дополнительного турнира за 9−12-е места.

«Своей самобытностью и жаждой побед команда Виктора Бекши буквально влюбила в себя всех болельщиков в прошлом сезоне! Мы будем скучать и ждать новой встречи», — говорится в сообщении пресс-службы ВФВ.

При этом ВФВ приняла решение оставить без изменений календарь матчей суперлиги. В даты игр, запланированных с «Шахтером», команды получат выходной. Также отмечается, что штрафные санкции к белорусскому клубу не будут применены.

Таким образом, в чемпионате России по волейболу примут участие 15 команд. Первый тур стартует в октябре.

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.