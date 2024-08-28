В Москве сгорела квартира олимпийского чемпиона Тараса Хтея

Тарас Хтей в составе сборной России по волейболу выиграл золото Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Также спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады в 2004 году в Афинах. На счету Хтея серебро чемпионата мира и Европы. В 2011 году волейболист стал обладателем Кубка Мира. А в 2002 и 20011 годах выиграл Мировую лигу.