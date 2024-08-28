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В Москве сгорела квартира олимпийского чемпиона Тараса Хтея

В квартире олимпийского чемпиона в составе сборной России по волейболу Тараса Хтея произошел пожар.

«Случился пожар в квартире, в которой проживают мои дети в Москве. Одна дочь была в университете, вторая — в квартире. Она почувствовала гарь, потом начался пожар. Сейчас выясняются обстоятельства пожара. У дочери сгорел паспорт, сейчас также занимаемся восстановлением документов, но все живы, никто не пострадал», — приводит слова Хтея ТАСС.

Ранее информация о сгоревшей квартире появилась в телеграм-канале Baza.

Как сообщает источник, одна из дочерей Хтея зажгла ароматическую свечу, вышла из комнаты, а когда вернулась огонь уже разгорелся — свеча упала на одежду. Девушка позвонила в службу спасения и выбежала из квартиры.

Отмечается, что из дома эвакуировали 350 человек.

Тарас Хтей в составе сборной России по волейболу выиграл золото Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Также спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады в 2004 году в Афинах. На счету Хтея серебро чемпионата мира и Европы. В 2011 году волейболист стал обладателем Кубка Мира. А в 2002 и 20011 годах выиграл Мировую лигу.

42-летний Хтей завершил карьеру в 2017 году. Спустя четыре года он был избран депутатом Белгородской областной думы Также Хтей является президентом областной федерации волейбола.