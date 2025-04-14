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Российский волейболист — о Катаре: Хочется обнять родную березку и поплакать

Алексей Спиридонов, с 2020 года выступающий в чемпионате Катара, рассказал, что устал от климата в Катаре и хочет скорее вернуться в Россию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Елена Никитченко/ТАСС

13 апреля клуб Алексея Спиридонова «Аль‑Райан» стал обладателем Кубка Катара. Ранее команда выиграла чемпионат страны и Азиатский кубок.

— Что было самым сложным в этом сезоне?

— Выиграть чемпионат. После 14 туров шли вторыми с отставанием в четыре очка. Понимали, что в конце встретимся с лидером и обыграем его, но было нужно, чтобы он оступился и в другом матче. В итоге все пункты были выполнены — мы забрали трофей.

— Как отпразднуете успешный сезон?

— Никак. Соскучился по семье. Хочу собрать сумку и скорее приехать домой. Солнце, море и пальмы уже утомили, хочется обнять родную березку и поплакать.

— Решили, что будет дальше?

— Пока хочу отдохнуть, а рабочие вопросы обсудим позднее, — приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

36-летний доигровщик в чемпионатах России выступал за одинцовскую «Искру», уфимский «Урал», «Факел» из Нового Уренгоя, казанский «Зенит» и красноярский «Енисей». В составе национальной команды Спиридонов в 2013 году становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Мировой лиге.