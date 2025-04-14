Российский волейболист — о Катаре: Хочется обнять родную березку и поплакать

13 апреля клуб Алексея Спиридонова «Аль‑Райан» стал обладателем Кубка Катара. Ранее команда выиграла чемпионат страны и Азиатский кубок.
— Что было самым сложным в этом сезоне?
— Выиграть чемпионат. После 14 туров шли вторыми с отставанием в четыре очка. Понимали, что в конце встретимся с лидером и обыграем его, но было нужно, чтобы он оступился и в другом матче. В итоге все пункты были выполнены — мы забрали трофей.
— Как отпразднуете успешный сезон?
— Никак. Соскучился по семье. Хочу собрать сумку и скорее приехать домой. Солнце, море и пальмы уже утомили, хочется обнять родную березку и поплакать.
— Решили, что будет дальше?
— Пока хочу отдохнуть, а рабочие вопросы обсудим позднее, — приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».
36-летний доигровщик в чемпионатах России выступал за одинцовскую «Искру», уфимский «Урал», «Факел» из Нового Уренгоя, казанский «Зенит» и красноярский «Енисей». В составе национальной команды Спиридонов в 2013 году становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Мировой лиге.