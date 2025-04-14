Российский волейболист — о Катаре: Хочется обнять родную березку и поплакать

— Выиграть чемпионат. После 14 туров шли вторыми с отставанием в четыре очка. Понимали, что в конце встретимся с лидером и обыграем его, но было нужно, чтобы он оступился и в другом матче. В итоге все пункты были выполнены — мы забрали трофей.