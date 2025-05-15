Лучший американский волейболист покинул чемпионат России

В составе «Зенита» Майка Кристенсон провел 159 матчей, стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок России. По данным СМИ, волейболист продолжит карьеру в итальянской «Вероне».
«Спасибо, “Зенит-Казань”! За то, что сделал меня лучшим человеком. За то, что показал мне такие уникальные ситуации по всему миру, из которых я сформировал своё понимание. За то, что позволил мне пополнить твою легендарную историю трофеев. За семью, которую я получил. С любовью, ваш гавайский американец с татарской внешностью Майка Кристенсон», — приводит слова волейболиста пресс-служба казанского клуба.
Майка Кристенсон — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 и 2024 годов, а также чемпионата мира 2018 года. Также он является двукратным победителем Кубка мира в составе сборной США.