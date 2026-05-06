Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российской волейболистке предложили играть за сборную Турции

Президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг предложил российской волейболистке Марине Марковой сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Турции. Об этом сообщает TRT Spor.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

25-летняя доигровщица с 2024 года выступает за стамбульский «Вакыфбанк», с которым стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка страны и победительницей Лиги чемпионов ЕКВ. В этом сезоне Маркова стала самым ценным игроком чемпионата и Кубка Турции, а также была признана лучшей доигровщицей Лиги чемпионов.

«Маркова совершенствовала свои навыки каждый день с того момента, как приехала в Турцию. Она всегда приносила пользу клубам, за которые играла. Возможно, у нее еще нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для нее всегда открыты. Насколько мне известно, у нее контракт с “Вакыфбанком” до 2030 года. Если она придет, как Мелисса Варгас, у нее будет место в нашей команде», — сказал Устюндаг.

Маркова является воспитанницей «Ленинградки». В 2019 году она переехала в США, где выступала в студенческой лиге NCAA за команды университетов Сиракьюза и Флориды. После окончания учебы в 2023 году она выступала за клубы «Муратпаша Сигорта» (Турция), «Игор Горгондзола» (Италия) и «Джакарта Электрик» (Индонезия).

В мае прошлого года Маркова сыграла свой единственный матч за сборную России, которая с 2022 года отстранена Международной федерацией волейбола (FIVB) от участия в международных турнирах. В Белграде на Кубке Первого канала она помогла национальной команде обыграть действующих на тот момент чемпионок мира из Сербии (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Сборная Турции является одной из сильнейших женских сборных в волейболе. В рейтинге FIVB она занимает третье место, уступая лишь Бразилии и Италии. На ЧМ-2025 в Таиланде турчанки дошли до финала, где уступили итальянкам (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15). На том турнире за Турцию играли две натурализованных волейболистки — Мелисса Варгас из Кубы и Шинед Джек-Кысыл из Тринидада и Тобаго.