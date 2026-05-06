Российской волейболистке предложили играть за сборную Турции

25-летняя доигровщица с 2024 года выступает за стамбульский «Вакыфбанк», с которым стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка страны и победительницей Лиги чемпионов ЕКВ. В этом сезоне Маркова стала самым ценным игроком чемпионата и Кубка Турции, а также была признана лучшей доигровщицей Лиги чемпионов.
«Маркова совершенствовала свои навыки каждый день с того момента, как приехала в Турцию. Она всегда приносила пользу клубам, за которые играла. Возможно, у нее еще нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для нее всегда открыты. Насколько мне известно, у нее контракт с “Вакыфбанком” до 2030 года. Если она придет, как Мелисса Варгас, у нее будет место в нашей команде», — сказал Устюндаг.
Маркова является воспитанницей «Ленинградки». В 2019 году она переехала в США, где выступала в студенческой лиге NCAA за команды университетов Сиракьюза и Флориды. После окончания учебы в 2023 году она выступала за клубы «Муратпаша Сигорта» (Турция), «Игор Горгондзола» (Италия) и «Джакарта Электрик» (Индонезия).
В мае прошлого года Маркова сыграла свой единственный матч за сборную России, которая с 2022 года отстранена Международной федерацией волейбола (FIVB) от участия в международных турнирах. В Белграде на Кубке Первого канала она помогла национальной команде обыграть действующих на тот момент чемпионок мира из Сербии (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).
Сборная Турции является одной из сильнейших женских сборных в волейболе. В рейтинге FIVB она занимает третье место, уступая лишь Бразилии и Италии. На ЧМ-2025 в Таиланде турчанки дошли до финала, где уступили итальянкам (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15). На том турнире за Турцию играли две натурализованных волейболистки — Мелисса Варгас из Кубы и Шинед Джек-Кысыл из Тринидада и Тобаго.