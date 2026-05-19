Екатерина Гамова войдет в Международный Зал славы волейбола

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова будет принята в Международный Зал славы волейбола (IVHF) в этом году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Церемония введения новых членов в Международный Зал славы волейбола пройдет 17 октября в американском Холиоке. Гамова станет седьмой российской волейболисткой в Зале славы.

«Широко признаваемая как одна из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола Гамова стала мировой иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности на самом высоком уровне этого вида спорта. Ее глобальный вклад, стабильное высокое мастерство и незабываемые выступления помогли определить эпоху женского волейбола и вдохновили будущие поколения спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении пресс-службы Международного зала славы волейбола (IVHF).

Также на вступление в IVHF претендовали чемпион московской Олимпиады 1980 года и чемпион мира Юрий Панченко и бывший главный тренер мужской сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года в Лондоне, Владимир Алекно.

Последним россиянином, принятым в Международный Зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в 2021 году.

45-летняя Гамова в составе сборной России стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах и выиграла чемпионат Европы в 1999 и 2001 годах. Также она завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.

На клубном уровне Гамова выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и 11 раз стала победительницей чемпионата России.