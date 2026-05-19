«Ни на что не надеялась». Гамова — о попадании в Зал славы IVHF

Сегодня стало известно, что многолетний лидер женской сборной России будет принята в IVHF в этом году. Торжественная церемония пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
«Я очень рада. Это самое неожиданное событие последних дней. Я никак не ожидала, что все-таки меня выберут, потому что конкуренция между игроками, которые были номинированы со мной, была очень большая. Это бразильские игроки со своей армией болельщиков, и я ни на что не надеялась и была рада, что уже номинирована. Это очень приятно», — сказала Гамова.
Также на вступление в IVHF претендовали чемпион московской Олимпиады 1980 года и чемпион мира Юрий Панченко и бывший главный тренер мужской сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года в Лондоне, Владимир Алекно.
Гамова станет 18-м россиянином, принятым в Международный Зал славы волейбола. Последним в IVHF в 2021 году вошел олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин.
Гамова завершила спортивную карьеру в 2016 году. В составе сборной России она дважды выигрывала чемпионат Европы (1999, 2001) и чемпионат мира (2006, 2010), а также дважды становилась серебряным призером летних Олимпийских игр (2000, 2004).
На клубном уровне Гамова в составе казанского «Динамо» выигрывала Лигу чемпионов ЕКВ (2014) и клубный чемпионат мира (2014). Также она является 11-кратной чемпионкой России, четырехкратной обладательницей национального кубка.