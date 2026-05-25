Дмитрий Мусэрский завершил карьеру: чем запомнился герой Олимпиады-2012

При росте 218 сантиметров Мусэрский стал одним из самых узнаваемых игроков своего поколения, но запомнился болельщикам не только габаритами. Его карьера вместила почти все главные победы мирового волейбола: золото Олимпиады, титулы в Лиге чемпионов, победы со сборной России и успешные годы в японском чемпионате. А тот самый финал в Лондоне до сих пор называют одним из самых драматичных матчей в истории российского спорта.
Детство и волейбол
Дмитрий Мусэрский родился в Макеевке в семье, где спорт всегда был важной частью жизни. Его отец занимался плаванием и получил звание мастера спорта международного класса, поэтому тренировки, дисциплина и соревнования были для Дмитрия привычными с детства. Уже в младших классах он выделялся благодаря высокому росту, а позже дорос до 218 сантиметров.
Сначала будущий олимпийский чемпион думал о баскетболе, но быстро понял, что бег ему совсем не нравится. В итоге выбор пал на волейбол. Первым серьезным тренером Мусэрского стал Борис Оснач, который сразу увидел в подростке редкое сочетание природных данных и игрового мышления.
В 14 лет Дмитрий уехал из дома в Харьков и поступил в спортивный интернат. Для подростка это был непростой период: строгая дисциплина, тренировки почти каждый день и жизнь вдали от семьи давались ему тяжело. Но именно тогда стало понятно, что волейбол для него уже не просто увлечение, а будущая профессия.
«Белогорье» и сборная России
Переломным моментом в карьере Мусэрского стал переезд в Белгород. Руководитель «Локомотива-Белогорья» Геннадий Шипулин увидел молодого игрока и настоял на том, чтобы тот перешел в российский клуб и сменил спортивное гражданство. Для самого Дмитрия это был шанс попасть в один из сильнейших волейбольных проектов страны.
В «Белогорье» Мусэрский довольно быстро превратился из перспективного гиганта в одного из главных игроков команды. Болельщики запомнили его не только из-за роста и мощных блоков у сетки, но и из-за редкой для центрального блокирующего универсальности. Он мог одинаково уверенно играть и в атаке, и в защите, а иногда даже закрывал позиции диагонального.
Именно в Белгороде Дмитрий выиграл чемпионат России, Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. А в 2010 году он закрепился в составе сборной России, где вскоре стал одной из главных ударных сил команды Владимира Алекно.
Олимпиада-2012
Главным матчем в карьере Дмитрия Мусэрского до сих пор называют финал Олимпиады-2012 в Лондоне против Бразилии. Сборная России была фаворитом турнира, но в решающем матче команда Владимира Алекно выглядела обреченной: россияне проигрывали 0:2 по сетам, а лидеров атаки бразильцы практически полностью закрыли блоком.
Именно тогда Алекно решился на ход, который позже назовут одним из самых смелых решений в истории российского волейбола. Центрального блокирующего Мусэрского неожиданно перевели в диагональ — позицию главного атакующего игрока. И это все изменило.
Дмитрий начал набирать очки и ломать бразильский блок. В итоге сборная России сумела отыграться после счета 0:2 по сетам и впервые в истории выиграла олимпийское золото в мужском волейболе. Сам Дмитрий набрал в том матче 31 очко и после Олимпиады превратился в настоящую звезду мирового волейбола. Позже спортсмен признавался, что полностью осознал масштаб победы только утром после финала.
Жизнь в Японии
В 2018 году Мусэрский неожиданно для многих уехал из российской Суперлиги в японский клуб «Сантори Санбёрдз». Тогда часть болельщиков решила, что спортсмен просто заканчивает карьеру и таким решением хочет уменьшить нагрузку. Но на практике все получилось наоборот: в Японии Дмитрий снова стал одним из главных игроков лиги.
Именно там он окончательно перешел на позицию диагонального и быстро стал звездой чемпионата. Вместе с «Сантори» Мусэрский несколько раз выигрывал золото японского первенства, его признавали одним из лучших игроков сезона.
Самому Дмитрию жизнь в Японии явно пришлась по душе. Он рассказывал, что ему нравится местная дисциплина, организация тренировок, спокойный ритм жизни и отношение людей друг к другу. Вместе с женой и сыном волейболист поселился в Осаке, много путешествовал по стране, интересовался японской кухней, философией и даже закаливанием.
Мусэрский не скрывал, что внимательно следит за питанием, читает литературу по психологии и старается постоянно искать новые способы восстановления организма. Даже в 37 лет он оставался одним из самых результативных игроков своей команды.
Травмы и завершение карьеры
За долгую карьеру Мусэрский не раз сталкивался с проблемами со здоровьем, у него было несколько серьезных травмам колена и постоянные боли в суставах из-за огромного роста и нагрузок. В 2021 году у спортсмена случился рецидив травмы, из-за которого он был вынужден пропустить Олимпиаду в Токио. Для одного из лидеров сборной России это стало очень тяжелым моментом в карьере.
Еще один скандал произошел в 2021 году, когда перепроверка допинг-пробы 2013 года показала наличие запрещенного вещества. Волейболист получил девятимесячную дисквалификацию и позже объяснял ситуацию загрязненной биодобавкой. При этом сам спортсмен утверждал, что долгое время даже не знал о проблемной пробе.
Несмотря на травмы и громкие обсуждения вокруг дисквалификации, Мусэрский довольно быстро вернулся на площадку и снова стал лидером «Сантори Санбёрдз». Даже после 35 лет он продолжал набирать много очков, выигрывать титулы и оставаться одним из самых узнаваемых игроков японского чемпионата.
Весной 2026 года Дмитрий официально объявил о завершении карьеры после финальной серии чемпионата Японии. К этому моменту за его плечами уже были олимпийское золото, победы почти во всех главных турнирах мирового волейбола и репутация одного из самых сильных российских игроков своего поколения.