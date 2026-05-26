Мусэрский объяснил, почему завершил карьеру

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский объяснил, почему решил завершить профессиональную карьеру. В интервью «Советскому спорту» волейболист заявил, что это решение не было спонтанным.
По словам Мусэрского, весь прошлый год он ментально готовил себя к уходу. Игрок отметил, что хотел завершить карьеру вовремя — на высоком уровне и без ощущения, что выходит на площадку по инерции.
«Физически и психологически отдал волейболу абсолютно всё», — сказал Мусэрский.
Спортсмен признался, что в какой-то момент почувствовал уход внутреннего драйва. Он подчеркнул, что без огня, который сопровождал его всю карьеру, играть честно и искренне уже нельзя.
Мусэрский провел последние восемь лет в Японии, где выступал за «Сантори Санбёрдз». После прощального сезона он получил несколько индивидуальных наград, в том числе приз MVP регулярного чемпионата и награду за вклад в развитие волейбола в Японии.
Теперь волейболист планирует вернуться в Россию. По его словам, семье предстоит перевезти из Японии около 600 кг личных вещей, оформить документы и заново организовать быт в Белгороде.
Мусэрский отметил, что пока не спешит с новым местом работы. Сначала он хочет побыть простым мужем и отцом, а уже потом обсуждать варианты в волейболе.