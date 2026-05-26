Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусэрский: «Без жены не было бы финала Олимпиады»

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал, как жена Инна помогла ему справиться с психологическим кризисом.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал о роли жены Инны в своей карьере. В интервью «Советскому спорту» волейболист признался, что около десяти лет назад впервые серьезно задумывался о завершении карьеры.

По словам Мусэрского, перед матчами его трясло, он сталкивался с состоянием, похожим на панические атаки, и иногда спал всего по два-три часа. Спортсмен отметил, что именно жена помогла ему разобраться с внутренними проблемами и снова получать удовольствие от волейбола.

«Роль Инны в моей жизни вообще невозможно переоценить. Она столько раз возвращала мне уверенность в себе — тихо, терпеливо, без лишних слов и ничего не требуя взамен. Если бы не она, точно не было бы того легендарного олимпийского финала в Лондоне и всей этой прекрасной японской главы. Безумно ей благодарен», — сказал Мусэрский.

Он также связал с поддержкой семьи не только победу на Олимпиаде-2012, но и последующий этап карьеры в Японии.

В финале Игр в Лондоне сборная России уступала Бразилии 0:2 по партиям, но смогла переломить матч и выиграть золото. Мусэрский стал одним из главных героев той встречи после тактической перестановки и перехода на позицию диагонального.

Волейболист завершил карьеру в 37 лет. Он заявил, что теперь хочет вернуть семье стабильность и внимание, которые близкие долго отдавали ради его спортивного пути.