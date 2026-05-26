Мусэрский: «Без жены не было бы финала Олимпиады»

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал о роли жены Инны в своей карьере. В интервью «Советскому спорту» волейболист признался, что около десяти лет назад впервые серьезно задумывался о завершении карьеры.
По словам Мусэрского, перед матчами его трясло, он сталкивался с состоянием, похожим на панические атаки, и иногда спал всего по два-три часа. Спортсмен отметил, что именно жена помогла ему разобраться с внутренними проблемами и снова получать удовольствие от волейбола.
«Роль Инны в моей жизни вообще невозможно переоценить. Она столько раз возвращала мне уверенность в себе — тихо, терпеливо, без лишних слов и ничего не требуя взамен. Если бы не она, точно не было бы того легендарного олимпийского финала в Лондоне и всей этой прекрасной японской главы. Безумно ей благодарен», — сказал Мусэрский.
Он также связал с поддержкой семьи не только победу на Олимпиаде-2012, но и последующий этап карьеры в Японии.
В финале Игр в Лондоне сборная России уступала Бразилии 0:2 по партиям, но смогла переломить матч и выиграть золото. Мусэрский стал одним из главных героев той встречи после тактической перестановки и перехода на позицию диагонального.
Волейболист завершил карьеру в 37 лет. Он заявил, что теперь хочет вернуть семье стабильность и внимание, которые близкие долго отдавали ради его спортивного пути.