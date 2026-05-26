Призер Олимпиады Волков покинул «Зенит-Казань»

Доигровщик Дмитрий Волков выступал за казанский клуб с 2021 года и выиграл с командой десять трофеев.

Источник: https://zenit-kazan.com/

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по волейболу Дмитрий Волков покинул «Зенит-Казань». Об уходе доигровщика сообщается на официальном сайте клуба.

Волков перешел в казанскую команду в 2021 году. В клубе отметили, что за это время он стал одним из лидеров состава и одним из главных участников побед «Зенита».

Всего доигровщик провел за «Зенит-Казань» 218 матчей. Вместе с командой он завоевал десять трофеев: три титула чемпиона России, три Кубка России, три Суперкубка России, а также победу на Всероссийской Спартакиаде, где казанский клуб представлял Татарстан.

Кроме того, в составе «Зенита» Волков становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

«Дмитрий стал любимцем казанских болельщиков, завоевав их симпатии своей зрелищной и эмоциональной игрой, а также завоевав большое уважение тем, что ради команды готов играть даже с травмами», — говорится в сообщении клуба.

«Спасибо за большой вклад в успехи команды, яркую игру, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — добавили в «Зените-Казань».

В составе сборной России Волков стал серебряным призером Олимпиады-2020, чемпионом Европы 2017 года и победителем Лиги наций 2018 и 2019 годов.