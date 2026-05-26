Дмитрий Мусэрский рассказал, по чему будет скучать после жизни в Японии

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский рассказал о жизни в Японии после завершения карьеры. В интервью «Советскому спорту» 37-летний спортсмен признался, что восемь лет в стране останутся для него особенным этапом.
«Эти восемь лет — навсегда в моем сердце. Япония — уникальный мир. И главное впечатление от страны — люди. Их уважение, вежливость, терпение, организованность. И, конечно, удивительная культура боления», — сказал Мусэрский.
Волейболист выступал за японский клуб «Сантори Санбердз». По словам Мусэрского, ему и семье было комфортно жить в Японии, а местная культура и отношение к спорту оставили сильное впечатление.
«Нам с семьей здесь было очень комфортно. Буду скучать по идеальному японскому порядку, строгим правилам и местным пейзажам. Это были прекрасные годы, которые нас многому научили», — отметил спортсмен.
После завершения сезона Мусэрскому предстоит решить бытовые вопросы, связанные с переездом в Россию. Он рассказал, что семье нужно оформить документы, пройти таможенные процедуры и перевезти большой объем вещей.
«Нужно перевезти около 600 кг личных вещей из Японии в Россию, оформить кучу документов, разобраться с таможней. Сын должен получить сертификат о завершении начальной школы… Так что пока не до полноценного отпуска», — сказал Мусэрский.
По словам волейболиста, на организационные хлопоты уйдет около месяца. После возвращения в Белгород семье предстоит заново наладить быт.
Мусэрский также сообщил, что пока не спешит с выбором новой работы в волейболе. Он хочет сначала решить семейные дела, побыть рядом с близкими и только после этого обсуждать дальнейшие проекты.
«Сначала нужно решить все семейные дела, побыть какое-то время простым мужем и папой, перезагрузить голову. А уже потом, со свежими силами и чистыми мыслями, садиться за стол переговоров и выбирать направление для развития», — добавил Мусэрский.