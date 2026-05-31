Капитан Вольвич покинул «Зенит-Казань»

Блокирующий Артем Вольвич покидает «Зенит-Казань» после десяти сезонов в команде, сообщается на официальном сайте клуба.
Вольвич перешел в казанский клуб в 2016 году и стал одним из ключевых игроков состава. После ухода Александра Волкова в 2023 году именно он стал капитаном команды.
В «Зените-Казань» отметили, что Вольвич был правой рукой главного тренера Алексея Вербова, помогал создавать атмосферу в раздевалке и первым поднимал над головой завоеванные трофеи.
За время выступлений в Казани блокирующий дважды выиграл Лигу чемпионов — в 2017 и 2018 годах, пять раз стал чемпионом России, а также победил на клубном чемпионате мира-2017. Кроме того, вместе с командой он завоевал по семь Кубков и Суперкубков России.
Всего Вольвич провел за «Зенит-Казань» 403 матча. Это третий результат в истории клуба: больше игр за команду сыграли только Максим Михайлов и Владислав Бабичев.
«Артем, спасибо за игру, самоотдачу, преданность команде и большой вклад в ее успехи! Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.