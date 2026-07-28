День в истории: 28 июля 1923 года прошел первый в СССР волейбольный матч

Эта дата считается днем рождения советского волейбола и точкой отсчета для развития одного из самых массовых игровых видов спорта в стране.
Игра прошла на Мясницкой улице между командами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии. В то время волейбол в шутку называли «игрой артистов», поскольку его особенно активно развивали в творческой среде и при театральных учебных заведениях.
Первый матч не сохранил подробностей по счету и ходу встречи, однако его значение оказалось огромным. Именно после этой игры волейбол стал быстрее распространяться в СССР, а сама дата закрепилась как официальный старт истории отечественного волейбола.
Дальнейшее развитие вида спорта шло стремительно. Уже в 1925 году были утверждены первые официальные правила, а затем начались городские первенства и всесоюзные соревнования. Позже волейбол вошел в программу крупных спортивных турниров и стал одной из сильнейших дисциплин советского спорта.
Первый матч 28 июля 1923 года стал не просто игрой двух команд, а событием, с которого началась большая история советского и российского волейбола.