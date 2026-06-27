Игрок сборной Венесуэлы пропал без вести после землетрясения

«С тяжёлым сердцем мы хотели бы поблагодарить всех, кто связался с нами через социальные сети по поводу семьи нашего игрока Вильнера Риваса на фоне трагедии, разворачивающейся в Венесуэле. Спасибо за беспокойство и поддержку. К сожалению, у нас нет никаких новостей о Вильнере Ривасе. Мы продолжаем ждать», — говорится в сообщении.