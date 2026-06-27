Игрок сборной Венесуэлы пропал без вести после землетрясения

Капитан сборной Венесуэлы по волейболу Вильнер Ривас пропал без вести после серии мощных землетрясений в стране. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил испанский клуб «Гуагуас», за который выступает 31-летний доигровщик.
«С тяжёлым сердцем мы хотели бы поблагодарить всех, кто связался с нами через социальные сети по поводу семьи нашего игрока Вильнера Риваса на фоне трагедии, разворачивающейся в Венесуэле. Спасибо за беспокойство и поддержку. К сожалению, у нас нет никаких новостей о Вильнере Ривасе. Мы продолжаем ждать», — говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня. Они стали одними из самых мощных в стране за более чем столетие. Наибольшие разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Власти направили в регион дополнительные спасательные подразделения и тяжелую технику, а также создали фонд восстановления объемом $200 млн.
Число погибших в Венесуэле достигло 920. 3360 человек получили ранения, а 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести.