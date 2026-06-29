В волейбольной Лиге наций сыгран самый длинный в истории сет

Вчерашний матч группового этапа в Гливице (Польша) завершился итоговой победой хозяев — 48:50, 26:24, 25:19, 25:20. Первая партия осталась за аргентинскими волейболистами и длилась 62 минуты. Обе сборные заработали по 14 сетболов и фактически отыграли еще один сет.
Счет 50:48 стал самым крупным в истории Лиги наций с момента ее основания в 2018 году. Предыдущий рекорд турнира держался с июня 2024 года, когда сборные Турции и Германии закончили вторую партию со счетом 44:42.
Самый результативный сет в истории волейбола был сыгран в 2013 году в чемпионате Южной Кореи и завершился со счетом 56:54.
Сборная Польши является действующим чемпионом Лиги наций. В текущем розыгрыше поляки с шестью победами и двумя поражениями занимают третье место, уступая командам США (6−2) и Японии (8−0). Команда Аргентины с показателями 2−6 идет на 15-м месте.
Решающие матчи Лиги наций пройдут в Нинбо (Китай) с 29 июля по 2 августа.