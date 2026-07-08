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Сборные России по волейболу сыграют на всех турнирах мира-2027

Российским спортсменам теперь доступны соревнования по пляжному волейболу и отбор на ОИ в Лос-Анджелесе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Административный совет Европейской конфедерации волейбола (CEV) рассмотрит вопрос о допуске российских клубов к международным соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов.

«Решение по клубам должен принимать CEV. Будем ожидать административного совета CEV, точной даты пока нет», — сказал Шевченко.

Мужская и женская сборные России смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Отбор на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — сто процентов, да. Решение FIVB и означает это. Главное, что у нас будут восстановлены рейтинговые очки. По ним мы находимся высоко в мировых рейтингах. Важно отметить, что FIVB — крупнейшая мировая федерация, которая насчитывает 222 страны», — сказал Шевченко.

Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Также российские спортсмены выступят на ближайших международных турнирах по пляжному волейболу.

«FIVB очень оперативно назначила административный совет на следующий день [после рекомендации Международного олимпийского комитета снять ограничения со спортсменов из России]. Все прошло в нормальном режиме. На этой неделе будем заявлять пляжников на международные турниры. Единственное — сейчас прошли на некоторые турниры уже отборочные соревнования. Но где есть возможность, везде будем участвовать», — сказал Шевченко.

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