Сборные России по волейболу сыграют на всех турнирах мира-2027

Административный совет Европейской конфедерации волейбола (CEV) рассмотрит вопрос о допуске российских клубов к международным соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов.
«Решение по клубам должен принимать CEV. Будем ожидать административного совета CEV, точной даты пока нет», — сказал Шевченко.
Мужская и женская сборные России смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Отбор на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — сто процентов, да. Решение FIVB и означает это. Главное, что у нас будут восстановлены рейтинговые очки. По ним мы находимся высоко в мировых рейтингах. Важно отметить, что FIVB — крупнейшая мировая федерация, которая насчитывает 222 страны», — сказал Шевченко.
Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
Также российские спортсмены выступят на ближайших международных турнирах по пляжному волейболу.
«FIVB очень оперативно назначила административный совет на следующий день [после рекомендации Международного олимпийского комитета снять ограничения со спортсменов из России]. Все прошло в нормальном режиме. На этой неделе будем заявлять пляжников на международные турниры. Единственное — сейчас прошли на некоторые турниры уже отборочные соревнования. Но где есть возможность, везде будем участвовать», — сказал Шевченко.