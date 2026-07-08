Сборные России по волейболу сыграют на всех турнирах мира-2027

«FIVB очень оперативно назначила административный совет на следующий день [после рекомендации Международного олимпийского комитета снять ограничения со спортсменов из России]. Все прошло в нормальном режиме. На этой неделе будем заявлять пляжников на международные турниры. Единственное — сейчас прошли на некоторые турниры уже отборочные соревнования. Но где есть возможность, везде будем участвовать», — сказал Шевченко.