Брянский: Россия вернется в следующем розыгрыше Лиги наций

«Новость о возвращении со сборной России, безусловно, ждали давно: каждый год, каждый месяц. И, наконец, дождались. Международная федерация волейбола отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета фактически на следующий же день, что не может не радовать. Это показывает, что FIVB сама хотела исправить несправедливость и поскорее вернуть нас в мировую волейбольную семью. Скорость реакции руководства международной федерации также говорит и о высоком авторитете Всероссийской федерации волейбола и всего российского волейбола в целом на международной арене. И это очень приятно», — приводит слова Брянского ТАСС.