Брянский: Россия вернется в следующем розыгрыше Лиги наций

Ранее Международная федерация волейбола отменила ограничения для российских игроков.
«Новость о возвращении со сборной России, безусловно, ждали давно: каждый год, каждый месяц. И, наконец, дождались. Международная федерация волейбола отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета фактически на следующий же день, что не может не радовать. Это показывает, что FIVB сама хотела исправить несправедливость и поскорее вернуть нас в мировую волейбольную семью. Скорость реакции руководства международной федерации также говорит и о высоком авторитете Всероссийской федерации волейбола и всего российского волейбола в целом на международной арене. И это очень приятно», — приводит слова Брянского ТАСС.
Тренер отметил, что уже обсуждает с зарубежными коллегами возможное возвращение российской команды на турниры.
«Сейчас идет розыгрыш Лиги наций, поэтому параллельно с этим турниром со многими зарубежными коллегами обсуждаем профессиональные вопросы. И в наших частных беседах они нас поздравляют и говорят о том, что нужно поскорее встретиться на волейбольной площадке. Что касается перспектив участия в официальных турнирах, самым реалистичным вариантом выглядит следующий розыгрыш Лиги наций. Он видится максимально доступным для нас соревнованием», — рассказал наставник.
В настоящий момент российская сторона ожидает дорожную карту от FIVB и Европейской конфедерации волейбола. При этом менять текущий план подготовки сборная не собирается.
«Что касается ближайших планов сборной, перестраивать их не будем. Сейчас волейболисты находятся на сборах в своих клубах. На конец лета — начало осени у нас запланирован один тренировочный цикл для национальной сборной. На учебно-тренировочное мероприятие будут вызваны только 14 игроков, но нужно сразу пояснить, что это далеко не весь список кандидатов. Мы располагаем куда большим количеством сильных волейболистов, способных усилить команду в случае необходимости», — добавил специалист.