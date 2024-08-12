Болельщики вывесили сербско-российский флаг в финале Олимпиады

Летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Общий медальный зачет выиграла сборная США. Американцы завоевали 126 наград из них: 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. Сборная США не проигрывает общий зачет на летних Олимпиадах с 2008 года. Второе место в медальном зачете занял Китай, тройку лидеров замкнула Япония.