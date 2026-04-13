Сборной Украины отказали в отмене матча с Россией на Кубке мира

Сборные России и Украины должны сыграть между собой в матче за седьмое место сегодня, 13 апреля. Накануне стало известно, что украинская сторона подала официальный запрос об отмене матча, который в итоге был отклонен. Таким образом, если сборная Украины откажется выходить на игру, ей будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.