Сборной Украины отказали в отмене матча с Россией на Кубке мира

Сборные России и Украины должны сыграть между собой в матче за седьмое место сегодня, 13 апреля. Накануне стало известно, что украинская сторона подала официальный запрос об отмене матча, который в итоге был отклонен. Таким образом, если сборная Украины откажется выходить на игру, ей будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.
Российские ватерполисты проводят свой первый международный турнир под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году. Они выступают под нейтральным статусом во втором дивизионе Кубка мира, который проходит на Мальте.
На групповом этапе сборная России обыграла Бразилию (10:7), Великобританию (21:9) и Южную Африку (31:11). В плей-офф российские ватерполисты вновь обыграли бразильцев (16:10), после чего уступили Франции (13:14) и Румынии (12:16).
Заключительный матч сборной России против Украины запланирован на 16:00 по московскому времени.