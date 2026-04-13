Журова объяснила, почему Украина бойкотировала матч с Россией

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отказ сборной Украины от матча против России по водному поло вряд ли получит массовую поддержку других стран.
«Действия Украины направлены на то, чтобы заблокировать допуск россиян и не дать другим федерациям начинать нас допускать. Но вряд ли это найдет широкую поддержку. Возможно, на это и рассчитывали, но пока так не происходит», — отметила Журова в разговоре с «РИА Новости Спорт».
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила сборной Украины техническое поражение 0:5 за отказ участвовать в игре на Кубке мира. Матч за седьмое место второго дивизиона между командами должен был состояться на Мальте. Федерация водного поло Украины сначала попросила отменить встречу, а после отказа решила бойкотировать игру.
Отметим, что World Aquatics допустила российских спортсменов до турниров под эгидой организации с флагом и гимном.