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27 февраля, источник: Sportmail.ru

Казань хочет принять ЧЕ по водным видам спорта 2028 года

Казань рассчитывает принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что недавно обсуждал данный вопрос с главой Европейской лиги плавания (LEN) Антониу Жозе Силвой.

«Казань должна была принять объединенный чемпионат Европы летом этого года, но его в итоге отдали Белграду. Сейчас нам предлагают провести турнир в 2028 году. После Игр будущего мы вступим в очередной раунд переговоров. Эту идею мы не отбрасываем, дискутируем, они прислали официальное письмо с предложениями, посмотрим, как все сложится», — сказал Леонов.

В 2015 году Казань была местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта, а в 2021 году проводила чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

В 2022 году российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. До отстранения российские спортсмены выигрывали медальный зачет на двух последних европейских чемпионатах по водным видам спорта.

 Источник: у «Ак Барса» не было премий за победы в сезоне-2023/24
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