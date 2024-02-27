Казань хочет принять ЧЕ по водным видам спорта 2028 года

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что недавно обсуждал данный вопрос с главой Европейской лиги плавания (LEN) Антониу Жозе Силвой.

«Казань должна была принять объединенный чемпионат Европы летом этого года, но его в итоге отдали Белграду. Сейчас нам предлагают провести турнир в 2028 году. После Игр будущего мы вступим в очередной раунд переговоров. Эту идею мы не отбрасываем, дискутируем, они прислали официальное письмо с предложениями, посмотрим, как все сложится», — сказал Леонов.

В 2015 году Казань была местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта, а в 2021 году проводила чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.