Казань хочет принять ЧЕ по водным видам спорта 2028 года
Казань рассчитывает принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.
Казань рассчитывает принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что недавно обсуждал данный вопрос с главой Европейской лиги плавания (LEN) Антониу Жозе Силвой.
«Казань должна была принять объединенный чемпионат Европы летом этого года, но его в итоге отдали Белграду. Сейчас нам предлагают провести турнир в 2028 году. После Игр будущего мы вступим в очередной раунд переговоров. Эту идею мы не отбрасываем, дискутируем, они прислали официальное письмо с предложениями, посмотрим, как все сложится», — сказал Леонов.
В 2015 году Казань была местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта, а в 2021 году проводила чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.
В 2022 году российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. До отстранения российские спортсмены выигрывали медальный зачет на двух последних европейских чемпионатах по водным видам спорта.