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Справка в бассейн в 2025 году: кому нужно разрешение врача и как его получить

В отчете Министерства спорта РФ от 2023 года плавание занимает второе место среди самых популярных массовых видов спорта в стране. Ситуация закономерная, ведь водная активность — одна из наиболее доступных и полезных. В этой статье выяснили, кому необходима справка для посещения бассейна в 2025 году, а кто может плавать и без нее.

Девушка плавает в бассейне
Источник: Freepik.com/CC0

Также расскажем, как и где можно получить справку для бассейна в 2025 году, и поделимся комментарием эксперта.

Что такое справка в бассейн

Справка для бассейна — это документ, который подразумевает допуск для посещения объекта. Их можно разделить на два вида:

  • справка об отсутствии контактов. Документ подразумевает, что человек может посещать секцию или сеансы свободного плавания и никакого ничем не заразит;
  • справка, что человеку не противопоказано заниматься плаванием.

Зачем нужна справка в бассейн

Бассейн для плавания
Источник: Freepik

Справка необходима, чтобы защитить здоровье как ее обладателя, так и других посетителей бассейна. Так медицинский документ помогает осуществлять эпидемиологический контроль. Отметим несколько причин, для чего нужна справка.

  • Чтобы посетитель бассейна никого не заразил. Специалисты Роспотребнадзора выделяют более двух десятков заболеваний, способных передаваться в воде. В том числе: аденовирусную фаринго-конъюнктивальную лихорадку, эпидермофитию («чесотку пловцов»), гепатит A, а также различные отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты, корь, педикулез и ветряную оспу;
  • чтобы уменьшить опасность распространения респираторных заболеваний (ОРВИ, ОРЗ). Для этих вирусов влажный и теплый микроклимат бассейнов — благополучная среда;
  • чтобы занятие плаванием не привело к ухудшению или обострению хронического заболевания у самого посетителя;
  • чтобы исключить возникновение аллергических реакций. Например, из-за хлора, который используется для очистки воды в бассейнах. Врачи отмечают, что хлорированная вода также может раздражать слизистые и провоцировать воспаления.

Сейчас в бассейнах применяют современные методы очистки и обеззараживания воды, а контроль за соблюдением в их работе санитарно-эпидемических требований максимально строгий. Поэтому риск заразиться именно во время плавания очень маленький.

Большую опасность в этом смысле представляют контакты с различными поверхностями и использование чужих вещей. Чтобы свести и этот риск к минимуму, достаточно просто соблюдать правила посещения бассейна и следить за личной гигиеной. Специалисты рекомендуют:

  • мыться в душе до и после плавания. Хоть некоторые посетители и не считают этот пункт обязательным, исследования показали, что принятие душа — эффективная мера против бактерий, которые обитают в бассейне;
  • не ходить босиком в раздевалке и душевой. Вместо этого лучше использовать собственные тапочки или сланцы, снимать которые нужно возле самой ванны;
  • плавать только со своими персональными аксессуарами, такими как шапочка, очки, утяжелители для рук, ласты. Также важно пользоваться исключительно личными средствами гигиены: полотенцем, мылом и мочалкой;
  • во время плавания избегать заглатывания воды;
  • сидеть на лавочках, стульях и бортиках, подстелив предварительно свое полотенце или простынь;
  • после плавания тщательно стирать все вещи, чтобы смыть остатки хлора;
  • после посещения бассейна наносить на кожу противогрибковые средства.

Можно ли ходить в бассейн без справки

В последней редакции СанПиН обязательное требование о наличии справки для взрослых посетителей и детей старше 12 лет не прописано. То есть для этой категории наличие медицинского документа — вопрос персональной ответственности за здоровье.

А вот тех, кто регулярно посещает спортивные секции или школы по плаванию, к занятиям допускают только со справкой, подтверждающей предварительный осмотр у врача. Это уже требование федерального закона о «Физической культуре и спорте».

Аналогичный документ нужен и в случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации по какому-то из заболеваний, которые передаются через воду. Тогда местный Роспотребнадзор рассылает соответствующее предписание, и плавать могут только посетители, прошедшие осмотр.

Справка также обязательно должна быть у дошкольников и учащихся начальной школы перед приемом в плавательную группу или секцию.

Что нужно для оформления справки в бассейн

Медосмотр для справки в бассейн
Источник: Freepik

Список врачей и обследований, которые потребуются для получения разрешительного документа, у детей и взрослых отличаются незначительно.

Взрослым

Чтобы получить справку взрослому пловцу, ему необходимо:

  • сдать анализ на энтеробиоз (исследование соскоба с кожи для обнаружения яиц остриц);
  • посетить дерматолога, который даст заключение об отсутствии на коже инфекционных заболеваний;
  • сходить к терапевту, который проведет общий осмотр, уточнит, если ли хронические заболевания и в какой стадий, и не могут ли они стать противопоказанием для занятий в бассейне;
  • беременным необходимо заключение акушера-гинеколога;
  • пожилым рекомендуют получить и заключение кардиолога.

Детям

У детей путь получения справки практически аналогичный. Нужно:

  • сдать соскоб на энтеробиоз и кал на яйца глистов;
  • пройти обследование у дерматолога;
  • пройти осмотр у педиатра, который и выдаст справку для бассейна.

Тех, кто занимается в спортивных секциях, могут попросить сделать ЭКГ.

Как получить справку в бассейн

Оформление справки занимает от одного дня до недели. Все зависит от вашего бюджета и возможности подождать.

Бесплатно в поликлинике

У педиатра, как правило, есть специальные бланки по форме 083/4−89, но справка для бассейна может быть написана и в свободной форме. Записаться на прием с ребенком рекомендуют через портал «Госуслуги».

Для взрослых оформление справки в государственном учреждении может быть платным, так как эта услуга не относится к программе ОМС. Здесь уже по усмотрению терапевта: врач может оформить документ без оплаты, а может направить пациента в кассу.

Бесплатно справка оформляется для тех взрослых, которым посещение бассейна рекомендовано по медицинским показаниям. Но в этом случае потребуется направление терапевта.

В медицинском центре

Справку могут выдать и в частной клинике — за плату. Врачи подобных учреждений чаще всего оформляют документ в произвольной форме.

Обратите внимание, что в некоторых частных медцентрах предлагают пройти большее количество обследований, включая анализы на кишечные инфекции, на ВИЧ и сифилис и т. д. Но в этом нет необходимости, так как для получения справки достаточно тех же обследований, что и в обычной поликлинике.

В бассейне

В спортивном центре может быть свой врач, который имеет право проводить осмотр и выдавать разрешительный документ. Но в таком случае справка действительна исключительно для этого конкретного бассейна.

Образец бланка 083/4−89

Образец справки в бассейн
Источник: spravki-blanki.ru/spravka-v-basseyn/

Специальный бланк 083/4−89, как правило, заполняется по образцу. Он включает:

  • дату выдачи;
  • полное имя, а также дату рождения человека, который обратился за документом;
  • заключения врача-дерматолога и терапевта;
  • результат анализа на энтеробиоз;
  • срок действия документа;
  • подпись врача и ее расшифровку;
  • три печати: врачебную, учреждения и «для справок».

В справке для ребенка могут быть также указаны:

  • диагноз;
  • группа здоровья;
  • заключение, что ребенку не противопоказано посещать секцию плавания.

Если документ выдается в произвольной форме, то там также необходимо прописать результаты осмотра, обследования, дату, подпись и печать.

Сколько действует справка в бассейн

Мужчина посещает бассейн
Источник: Freepik.com/CC0

В данное время срок действия справки для взрослых законодательно не определен. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 1144н рекомендует тем, кто занимается спортом на любительском уровне, проходить медицинский осмотр один раз в год.

Если занятия ребенок посещает с перерывами в минимум два месяца, то требовать справку могут при каждом посещении бассейна. И в таком случае сдавать анализ на энтеробиоз придется каждые три месяца.

Свежая справка может понадобиться и при появлении аллергических высыпаний или других кожных реакций. В документе должен быть указан диагноз и заключение, что заболевание не является незаразным, иначе к занятиям могут и не допустить.

Можно ли купить справку в бассейн

В интернете встречаются предложения купить уже готовую справку для бассейна без сдачи анализов. Более того, документ обещают оформить даже без визита к врачу, а некоторые организации предлагают справку прямо с доставкой.

Подобные услуги вне закона. За подделку медицинской справки грозит не только административное, но и уголовное наказание по ст. 327 УК РФ — в том случае, если сотрудники правоохранительных органов установят факт использования заведомо ложного документа.

При каких симптомах нельзя посещать бассейн

Полина Колдаева, врач-педиатр и заведующая педиатрическим отделением детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского в Челябинске, рассказала, что абсолютных запретов для занятий плаванием в бассейне немного. Как правило, это:

  • Любые кожные заболевания в стадии обострения. К ним относятся атопический дерматит, экзема, пиодермия и микроспория (проще говоря, грибок).
  • Плохое самочувствие: повышение температуры, давление, боли в животе.
  • Наличие какой-то реакции на дезинфицирующие вещества, в частности на хлор.
  • Сердечная, почечная и печеночная недостаточность, эпилепсия, диабет, сопровождающийся потерей сознания.
  • ЛОР-патологии (ангина, фарингит, синусит, отит).

Рекомендации эксперта

Полина Колдаева также дала несколько советов по теме: «Уметь плавать — это навык, который может спасти жизнь. Я считаю обязанностью каждого родителя научить ребенка плавать. Поэтому, конечно, к посещению бассейна я отношусь положительно».

Отдельно врач отметила плавание с грудничками: «Здоровому малышу с нормально развивающимися физическими навыками бассейн не нужен. Но если ребенку и маме этот досуг нравится — пусть посещают на здоровье!».

Кроме того, плавание — это отличная кардионагрузка. «Это работа мышц спины и живота, тренировка дыхательной мускулатуры и, как следствие, увеличение объема легких. Это также отличная физическая нагрузка для людей с нездоровым весом», — подчеркивает врач-педиатр.

Что нужно запомнить о справке в бассейн

Справка для бассейна обязательна не для всех, кто занимается плаванием. Однако оформление этого документа можно назвать проявлением заботы как о собственном здоровье, так и о здоровье окружающих. Важную информацию по теме поместили в таблицу.

Кому нужна обязательно
Справка для бассейна в обязательном порядке нужна дошкольникам и младшеклассникам, а также тем, кто посещает занятия в спортивных группах и секциях. Любительское плавание взрослым и детям старше 12 лет в бассейне разрешено без справки
Где получить
Получить справку можно бесплатно в государственной поликлинике или на платной основе в частной клинике. Список врачей и анализов для оформления этого документа одинаковый
Что включает в себя обследование
Обследования для получения справки включают осмотр у дерматолога и педиатра или терапевта и анализ на энтеробиоз
В какой форме заполняется
Справку могут оформить как на специальном бланке 083/4-89, так и в свободной форме. Важно, чтобы в документе были результаты анализов, заключение врача о праве на посещение бассейна, подписи и печати
Какой срок действия
Срок действия справки для бассейна варьируется от года до одного месяца

Список источников

1. Приложение № 2 к СанПиН 2.1.2.1188−03. Заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов.

2. Правила гигиены и безопасности при посещении бассейна. Департамент здравоохранения города Москвы.

3. О существующей практике истребования справок, разрешающих посещение бассейна. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве. 2019.

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях".

Автор: Олеся Тимонина

Эксперт: Колдаева Полина Александровна, врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского, г. Челябинск