Справка в бассейн в 2025 году: кому нужно разрешение врача и как его получить

В отчете Министерства спорта РФ от 2023 года плавание занимает второе место среди самых популярных массовых видов спорта в стране. Ситуация закономерная, ведь водная активность — одна из наиболее доступных и полезных. В этой статье выяснили, кому необходима справка для посещения бассейна в 2025 году, а кто может плавать и без нее.