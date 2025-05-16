Дети Самойловой, Тимати и Навки: самые неожиданные спортивные увлечения звездных наследников

Звездные родители отдают наследников в нестандартные секции, чтобы с детства воспитывать выносливость и развивать настоящее увлечение. Рассказываем, какие необычные виды спорта выбирают дети знаменитостей — и чего они уже успели добиться.
Оксана Самойлова — серфинг для детей
Семья Оксаны Самойловой часто путешествует: они обожают проводить отпуск у моря. Именно в поездках у старшей дочери Ариелы появилась любовь к серфингу. Она уверенно и без малейшего страха становится на доску и покоряет волны. Младшие дети восхищаются смелостью старшей сестры и тоже делают свои первые шаги в покорении водной стихии.
Оксана поддерживает необычное и экстремальное увлечение, так как сама любит «пощекотать себе нервы» и встать на серф. В своих соцсетях она пишет, что они с дочерьми — «серферская банда».
Кристина Асмус — художественная гимнастика для дочери
Дочь Кристины Асмус Анастасия с раннего детства окружена творчеством, но свою сцену она выбрала вне театра и стендапа: она решила заняться художественной гимнастикой. Стройная осанка, вытянутый носок, идеальная растяжка — маленькая артистка уверенно движется к большим победам.
Кристина немного обеспокоена новым хобби, так как в детстве сама занималась гимнастикой, но «из-под палки». В своих соцсетях она написала: «Видя, как ей тяжело, больно и как она плачет на тренировках… Я каждый день думаю, что сорвется». Но девочка не жалуется: в зале она чувствует себя на своем месте.
Анастасия Решетова — мотоспорт для сына
Сын Тимати и российской модели Анастасии Решетовой с раннего детства тянется ко всему, что связано с адреналином. Уже в полтора года Ратмир с увлечением наблюдал за гоночными автомобилями, а вскоре и сам оказался за рулем мини-байка. Тимати купил сыну гоночный костюм и шлем, и лично помогает осваивать технику.
Несмотря на развод, Тимати и Анастасия активно поддерживают увлечения сына, считая, что экстремальные виды спорта развивают характер, уверенность и дисциплину. Такие занятия учат преодолевать страх и не бояться рисковать.
Глядя на юного экстремала, Анастасия не устояла: теперь она не только водит сына на тренировки, но и сама катается на мотоцикле.
Татьяна Навка — фигурное катание для дочери
Расти в семье олимпийской чемпионки и не встать на лед? Для Надежды, дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, такой сценарий был просто невозможен. Первые шаги на коньках она сделала в три года, и с тех пор ледовая арена стала ее вторым домом.
Сейчас девочка тренируется почти ежедневно, выступает на детских соревнованиях и покоряет зрителей уверенными вращениями и артистичностью. «Надюше очень нравится заниматься спортом, тренироваться, и, как мама в свое время, она тоже мечтает об Олимпийских играх», — говорит Татьяна. Поэтому возможно, сейчас мы наблюдаем за становлением будущей олимпийской чемпионки.
Яна Рудковская — большой теннис для сына
Кажется, что у Александра Плющенко вовсе нет времени, чтобы полежать на диване: он постоянно в движении и пробует что-то новое. Одним из последних его увлечений стал теннис. Отец, Евгений Плющенко, отмечает, что дети должны быть разносторонне развиты и не зацикливаться на одном виде спорта.
Александр занимается с профессиональным тренером в «Ангелах Плющенко». Но несмотря на это, отец также часто дает мастер-классы и учит сына, как правильно держать ракетку. В одном из интервью юноша рассказал, что даже в отпуске они с отцом берут ракетки и устраивают дружеские матчи: для них этот спорт стал настоящей семейной традицией.
Иногда выбор детей звездных родителей кажется неожиданным, но главное, что это осознанное желание, а не навязанное решение родителей. Глядя на этих маленьких спортсменов, становится ясно, что их успехи — это ежедневный труд, в котором важны не только медали, но и горящие глаза.
Автор: Елена Дьяченко