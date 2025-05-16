Дети Самойловой, Тимати и Навки: самые неожиданные спортивные увлечения звездных наследников

Кристина немного обеспокоена новым хобби, так как в детстве сама занималась гимнастикой, но «из-под палки». В своих соцсетях она написала: «Видя, как ей тяжело, больно и как она плачет на тренировках… Я каждый день думаю, что сорвется». Но девочка не жалуется: в зале она чувствует себя на своем месте.