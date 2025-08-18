Аквааэробика: тренировки в воде для здоровья и удовольствия

Упражнения в воде бережно прокачивают сердце и мышцы, снимают нагрузку с суставов и помогают расходовать ~300−500 ккал за час. Аквааэробика подходит большинству людей и эффективна для контроля веса и восстановления после травм. Рассмотрим, как часто стоит посещать занятия, как они проходят и что необходимо для комфортных тренировок в бассейне.