Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аквааэробика: тренировки в воде для здоровья и удовольствия

Поддерживать тело в форме можно без лишней нагрузки на суставы — с помощью аквааэробики. Такие занятия не только полезны, но и доставляют удовольствие, а также подходят практически всем.

Елизавета Кузьмук
Автор Спорт Mail
Женщины после занятий аквааэробикой
Аквааэробика — это полезное занятие для снижения веса и улучшения общего состояния здоровьяИсточник: https://ru.freepik.com

Упражнения в воде бережно прокачивают сердце и мышцы, снимают нагрузку с суставов и помогают расходовать ~300−500 ккал за час. Аквааэробика подходит большинству людей и эффективна для контроля веса и восстановления после травм. Рассмотрим, как часто стоит посещать занятия, как они проходят и что необходимо для комфортных тренировок в бассейне.

Главное об аквааэробике

Коротко об аквааэробике — комплексе упражнений, выполняемых в бассейне:

  • подходит большинству людей, включая беременных женщин — после одобрения врача, людей с заболеваниями суставов и тех, кто проходит восстановление после травм;
  • улучшает кровообращение, укрепляет мышцы, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, помогает контролировать вес и улучшает эмоциональное состояние;
  • упражнения в воде позволяют сжигать за час от 300 до 500 ккал;
  • для занятий нужен пояс для плавучести, водные гантели, акваобувь и нудлы — гибкие палки или трубки из легкого пенополиуретана;
  • оптимальная частота тренировок — два — три раза в неделю.

Что собой представляет аквааэробика

Занятие по аквааэробике
Занятия сочетают кардио- и силовые упражнения, укрепляют мышцы, повышают выносливостьИсточник: Unsplash

Это особый вид тренировок, который проходит в воде. Когда вы двигаетесь в бассейне, вода «мешает» вашим движениям, заставляя мышцы работать активнее. Но при этом она мягко поддерживает тело, защищая суставы от лишней нагрузки.

Такой необычный эффект делает аквааэробику идеальным выбором:

  • для тех, кому нужно беречь колени и позвоночник;
  • для людей с большим весом;
  • для восстановления после травм.

На занятиях вы будете выполнять разные упражнения: от простых движений на месте до энергичных «танцев» в воде, силовых элементов со специальным инвентарем и растяжки. Все это под ритмичную музыку и руководством тренера.

Это не просто плавание, а полноценная тренировка, которая помогает улучшить форму, не нагружая спину и колени.

Польза и вред аквааэробики

Аквааэробика подходит практически всем, но, как и любой вид физической активности, имеет свои особенности.

Основные плюсы:

  • маленькая нагрузка на суставы — вода компенсирует вес тела, снижая риск перегрузок;
  • улучшение крово- и лимфотока — давление воды действует как естественный массаж, помогая бороться с отечностью;
  • гармоничное развитие мышц — сопротивление жидкости задействует даже глубокие мышечные слои, минимизируя травмоопасность.

Возможный вред и противопоказания:

  • занятия противопоказаны при острых инфекционных заболеваниях и кожных воспалениях;
  • не рекомендуются при серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях и неконтролируемой эпилепсии;
  • возможны аллергические реакции на хлор или раздражение кожи из-за воды.

Аквааэробика и снижение веса: сколько калорий теряется?

Упражнения эффективно помогает снижать вес, поскольку задействуют почти все мышцы тела. Из-за сопротивления воды на тренировки уходит больше сил.

Расход калорий варьируется в зависимости от темпа занятий, массы тела и особенностей обмена веществ. В среднем за 60 минут тренировок можно сжечь от 300 до 500 ккал, а при большей нагрузке — даже до 600 (Harvard Medical School). Для сохранения результата важно сочетать занятия с рациональным питанием и разнообразной активностью.

Упражнения для аквааэробики в бассейне

Девушка разминается перед упражнения по аквааэробике в бассейне
Перед тем, как приступать к упражнениям, желательно размятьсяИсточник: Freepik

Перечислим несколько простых, но эффективных упражнений в воде.

1. Бег в воде:

  • стоя в воде по грудь, выполняйте бег с высоким подниманием колен;
  • улучшает работу сердца и укрепляет ноги, не нагружая суставы.

2. Махи ногами («ножницы»):

  • делайте медленные махи вперед и назад;
  • укрепляет бедра и ягодицы, повышает гибкость.

3. «Велосипед»:

  • держась за бортик, крутите ногами, как при езде на велосипеде;
  • развивает выносливость и координацию.

4. Упражнения для рук:

  • двигайте руками в разных направлениях, преодолевая сопротивление воды;
  • укрепляет плечи, спину и руки.

5. Прыжки с подтягиванием колен:

  • прыгайте, подтягивая колени к груди.
  • дает кардионагрузку без вреда для суставов.

Как заниматься аквааэробикой: общие советы

Чтобы занятия проходили безопасно и продуктивно:

  • перед тренировками проконсультируйтесь с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний;
  • глубина воды должна быть комфортной — примерно до уровня груди;
  • делайте разминку, чтобы предотвратить травмы;
  • не перенапрягайтесь, особенно на первых занятиях — делайте перерывы при необходимости;
  • используйте специальное оборудование — пояс для плавучести, водные гантели и нудлы;
  • не забывайте пить воду во время занятий;
  • после тренировки выполняйте растяжку для снятия мышечного напряжения.

Вопросы и ответы

От новичков в аквааэробике поступает много вопросов. Отвечаем на самые распространенные из них.

Можно ли беременным заниматься аквааэробикой?

Да, она полезна и в большинстве случаев безопасна: снимает нагрузку с позвоночника, уменьшает отеки и улучшает кровообращение. Но обязательно посоветуйтесь с врачом.

Как часто стоит заниматься аквааэробикой?

Оптимально — два — три раза в неделю. Новичкам лучше начать с одного раза.

Что понадобится для занятий аквааэробикой?

Для комфортных занятий необходимы удобный купальник или плавки, шапочка для плавания, полотенце, акваобувь и пояс для плавучести. Для усиления нагрузки можно применять гантели и нудлы.