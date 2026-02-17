«Бросила архитектуру ради фридайвинга»: Ольга Маркина — о выборе, который меняет жизнь

Фридайвинг «для новичков»
— Если объяснять совсем просто: что такое фридайвинг и чем он отличается от дайвинга с аквалангом?
— Если объяснить очень просто: фридайвинг — это ныряние с задержкой дыхания, в то время как дайвинг — это погружение с дополнительным дыхательным оборудованием.
— Какие дисциплины существуют и с какой начинают?
— Фридайвинг делится на два больших направления: ныряние в глубину и ныряние в длину. Глубина — чаще на открытой воде (хотя в Петербурге есть и глубокий бассейн), длина — в обычном бассейне. Вариантов несколько: ныряние в ластах, без ласт, статика (задержка дыхания на время), погружение по тросу.
Новички обычно начинают с дисциплины FIM (Free Immersion) — ныряние руками по тросу. Это самый контролируемый способ погружения: ты держишься за трос и опускаешь себя в глубину руками. После адаптации можно переходить к нырянию в ластах и без ласт.
— Что самое сложное в этом виде спорта для человека «с улицы»?
— Самое сложное для обычного городского жителя во фридайвинге — это расслабиться и получить удовольствие.
Даже для спортсменов с многолетним опытом этот навык бывает непростым. Но он невероятно полезный: практикуя расслабление, мы улучшаем не только качество каждого погружения, но и качество жизни в целом.
Фридайвинг — это в первую очередь про контакт с собой и с водой.
Порог входа и доступность
— Часто кажется, что фридайвинг — это про «не дышать как можно дольше». Насколько это миф?
— Фридайвинг — это про многое. И в первую очередь — про контакт с собой и с водой.
Для кого-то он действительно может быть про то, чтобы не дышать как можно дольше. Для кого-то — про преодоление, а для кого-то даже про мучения. Но истинный фридайвинг — это про получение удовольствия, про контакт с водой и контакт с собой.
— С какого возраста обычно можно начинать заниматься и есть ли верхняя возрастная планка?
— Фридайвинг уникален в плане возрастных ограничений. Например, категория Masters начинается с 50 лет — в то время как во многих других видах спорта это происходит значительно раньше. То есть взрослыми фридайверы считаются с пятидесяти, и верхней планки нет.
Если говорить о детях, то детский фридайвинг начинается с 5 лет, а иногда и с 3-х. Инструкторы по фридайвингу своих детей начинают приучать к воде еще младенцами.
Получается, что нижняя граница очень ранняя, а верхняя не заканчивается никогда.
Как начать
— С чего начинается путь новичка: первое занятие — это бассейн, теория, дыхательные практики?
— У каждого новичка свой путь. Наверное, самый классический вариант — это когда человек проходит первый базовый курс по нырянию в длину в бассейне: изучает теорию, осваивает дыхательные практики. А потом пробует ныряние в глубину — в глубоком бассейне или сразу на открытой воде.
Однако это не единственный возможный путь. Можно сразу начать с погружений в глубину. Можно никогда не пробовать глубину и всегда нырять только в длину. Вариаций множество. Главное — начать.
Из экипировки — минимум: гидрокостюм, ласты, маска, пояс для груза (для ныряния в глубину). Для бассейна — маска и ласты.
Про выставку Moscow Dive Show, снаряжение и выбор школы
— На Moscow Dive Show много стендов с оборудованием для фридайвинга. На что новичку стоит обратить внимание в первую очередь, а что можно приобрести потом?
— Возьмите самый обычный базовый гидрокостюм. Он должен быть отделан тканью изнутри и снаружи или хотя бы снаружи.
Есть так называемые «голые» костюмы — только из неопрена, без ткани. Они легко рвутся, и для их использования желательно иметь опыт. Для новичка это дополнительный стресс, поэтому не рекомендую брать такой в первый раз.
Конечно, все хотят самые красивые и дорогие карбоновые ласты, но для начала я рекомендую пластиковые, силиконовые или стеклотекстолитовые.
Для фридайвинга подойдет любая маска — они просто меньше по объему.
Мои фавориты среди производителей: Molchanovs, Aquadiscovery и DiveGruz.
— На выставке посетители видят и производителей, и школы, и инструкторов в одном месте. Как, на ваш взгляд, человеку «с улицы» выбрать «свою» школу или тренера и не ошибиться?
— Выставка — отличное место, чтобы познакомиться с школами и тренерами лично, потрогать разное снаряжение и в целом все «попробовать на зубок». В эпоху онлайн-общения и онлайн-покупок это может быть очень важно.
Мой совет: подпишитесь на соцсети интересующих школ и приезжайте на выставку и посмотрите стенды.
Конечно, не факт, что на стенде вы познакомитесь с конкретными инструкторами и сможете точно понять, подходят они вам или нет. Но какой-то общий вайб, общее настроение — точно почувствуете. Из этого можно сделать выводы для принятия решения.
Подписывайтесь на конкретных инструкторов, приходите на тренировки, знакомьтесь лично. Например, про себя я знаю, что большинство ко мне так и приходит. Идут уже как к знакомому человеку и, как правило, у нас собираются очень подходящая аудитория на курсы и тренировки. Мы дружим.
Мне всегда очень нравилось нырять — с самого детства.
Личный путь
— Как ты пришла во фридайвинг — это было осознанное решение или случайность?
— Мне всегда очень нравилось нырять — с самого детства. Как-то однажды я решила пойти на курсы по дайвингу и там узнала про фридайвинг. После этого прошла курсы по фридайвингу — мне очень понравилось.
Спустя время начала участвовать в соревнованиях, а дальше все как в тумане. И вот я здесь — бросила все, чем занималась раньше, и теперь занимаюсь фридайвингом.
Я точно знала, что теперь фридайвинг займет какое-то место в моей жизни, но пока еще не знала — насколько большое.
— Помнишь свое первое погружение? Какие ощущения были — страх, азарт, спокойствие?
— Не могу сказать, что помню свое первое погружение, потому что как будто всегда ныряла. Под водой мне нравилось и маленькой, и уже взрослой — в бассейне или в море.
Но я очень хорошо помню свою первую поездку на глубинный фридайвинг. Мне было невероятно интересно, это вызывало множество эмоций. Я приехала тогда на 10 дней, и уезжая испытывала щемящее чувство — впервые в жизни мне откуда-то так сильно не хотелось уезжать.
Я точно знала, что теперь фридайвинг займет какое-то место в моей жизни, но пока еще не знала — насколько большое.
— В какой момент ты поняла, что это уже не просто хобби?
— Сложно сказать, в какой момент я это точно поняла. Но я помню, как принимала решение уйти из архитектуры во фридайвинг.
Я заканчивала магистратуру, защищала диплом, мне поступило несколько предложений о работе. И в это же время нужно было ехать тренироваться для моего первого чемпионата мира в Гондурасе.
Возможность поучаствовать на чемпионате мира и поставить рекорды выпадает не каждый день.
Долго думала и приняла решение: образование и архитектура у меня уже никуда не денутся, но возможность поучаствовать на чемпионате мира и поставить рекорды выпадает не каждый день.
— Какой рекорд запомнился больше всего?
— На сегодняшний день для меня самым важным рекордом — по ощущениям, по степени значимости — является погружение на 103 метра.
Это был большой путь к глубине в 100 метров, который сопровождался огромным количеством страхов, разочарований и преодолений. Сейчас он для меня самый важный. Надеюсь, не последний.
Результаты во фридайвинге зависят не только от того, на что мы способны физически, но и от того, на что мы способны ментально.
Польза для здоровья
— Что фридайвинг дает телу — есть ли реальная польза для здоровья?
— Конечно, фридайвинг положительно влияет на здоровье. При регулярных занятиях улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем — двух самых важных систем нашего организма. Поэтому трудно переоценить влияние фридайвинга на физическое здоровье.
Кроме того, фридайвинг влияет и на психическое здоровье, на работу нервной системы. Благодаря навыкам, которые мы получаем, и просто с точки зрения физиологии, он действует на нас уравновешивающе и успокаивающе.
— Можно ли сказать, что фридайвинг — это больше про психологию, чем про физическую составляющую?
— Да, можно так сказать. Фридайвинг действительно сильно связан с ментальным состоянием. Результаты во фридайвинге зависят не только от того, на что мы способны физически, но и от того, на что мы способны ментально.
— Если человек после этой статьи задумается попробовать фридайвинг — с чего ему лучше начать уже завтра?
— Лучше всего начать с изучения вопроса: есть ли инструкторы по фридайвингу в вашем городе?
Если есть выбор из нескольких инструкторов или школ:
- Найдите их соцсети
- Подпишитесь и какое-то время понаблюдайте
- Поймите, что вам больше подходит и нравится
После этого — идите на занятия под присмотром профессионала.
Самостоятельно осваивать фридайвинг категорически не рекомендую — это может быть опасно.
Ну и пользуясь случаем, я приглашаю вас подписаться на мои соцсети и присоединиться к нам — на курсы, тренировки или в путешествия!
Финал: глубина начинается с простого шага
Фридайвинг для Ольги Маркиной — это не соревнование с воздухом и не гонка за цифрами. Это путь, который начинается с простого шага — прийти в бассейн — и может привести к 103 метрам глубины. Но между этими точками лежит куда более важная дистанция: умение расслабляться, слышать себя и принимать решения, которые меняют жизнь.
В ее истории есть осознанный выбор, дисциплина и честный разговор о страхах. И, пожалуй, главный вывод после этой беседы звучит просто: глубина доступна не тем, кто «может не дышать дольше всех», а тем, кто научился быть спокойным там, где большинству становится тревожно.