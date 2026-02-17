«Бросила архитектуру ради фридайвинга»: Ольга Маркина — о выборе, который меняет жизнь

— Фридайвинг — это про многое. И в первую очередь — про контакт с собой и с водой.

Для кого-то он действительно может быть про то, чтобы не дышать как можно дольше. Для кого-то — про преодоление, а для кого-то даже про мучения. Но истинный фридайвинг — это про получение удовольствия, про контакт с водой и контакт с собой.