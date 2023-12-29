Призер ЧМ по тяжелой атлетике Сотиева отстранена за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бронзового призера чемпионата мира по тяжелой атлетике Яну Сотиеву. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бронзового призера чемпионата мира по тяжелой атлетике Яну Сотиеву. Об этом сообщает официальный сайт организации.
В организме 21-летней спортсменки была обнаруженная запрещенная субстанция. Срок отстранения Сотиевой составит два года и будет отсчитываться с 5 декабря с учетом срока временного отстранения. Дисквалификация россиянки продлится до 7 сентября 2025 года.
Яна Сотиева является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в Ташкенте и серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в Москве. Спортсменка выступала в весовой категории до 76 кг.