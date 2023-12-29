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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Призер ЧМ по тяжелой атлетике Сотиева отстранена за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бронзового призера чемпионата мира по тяжелой атлетике Яну Сотиеву. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: РИА "Новости"

В организме 21-летней спортсменки была обнаруженная запрещенная субстанция. Срок отстранения Сотиевой составит два года и будет отсчитываться с 5 декабря с учетом срока временного отстранения. Дисквалификация россиянки продлится до 7 сентября 2025 года.

Яна Сотиева является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в Ташкенте и серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в Москве. Спортсменка выступала в весовой категории до 76 кг.

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