Призер ЧМ по тяжелой атлетике Сотиева отстранена за допинг

В организме 21-летней спортсменки была обнаруженная запрещенная субстанция. Срок отстранения Сотиевой составит два года и будет отсчитываться с 5 декабря с учетом срока временного отстранения. Дисквалификация россиянки продлится до 7 сентября 2025 года.