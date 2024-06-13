Сборная Пакистана завоевала первое золото на Играх БРИКС в Казани
Пакистанец Хайдар Султан стал победителем в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг.
Пакистанец Хайдар Султан стал победителем в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг.
Хайдар Султан по сумме рывка и толчка показал результат 261 кг и принес первую медаль сборной Пакистана на Играх БРИКС. Второе место занял россиянин Олег Мусохранов (260 кг). Бронзовым призером соревнований стал его соотечественник Элкан Гвазава (258 кг).
«Я приехал сюда с одной целью — взять золотую медаль. Больше мне ничего не надо, серебряные медали я даже дома не храню, только золотые. Организация Игр БРИКС на высшем уровне. Мне очень много помогали, чувствую себя прекрасно, как дома», — цитирует Султана ТАСС.
У женщин в весовой категории до 49 кг победу одержала 21-летняя россиянка Елизавета Жаткина. Ее результат 171 кг. Серебряную медаль завоевала еще одна представительница России — Полина Андреева. На третью ступень пьедестала почета поднялась Виктория Товар Милано из Венесуэлы.
БРИКС — межгосударственное объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Спортивные Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня этого года. На состязания съехались спортсмены всех стран объединения. Всего мероприятие посетят атлеты из 50 различных стран.