Сборная Пакистана завоевала первое золото на Играх БРИКС в Казани

Хайдар Султан по сумме рывка и толчка показал результат 261 кг и принес первую медаль сборной Пакистана на Играх БРИКС. Второе место занял россиянин Олег Мусохранов (260 кг). Бронзовым призером соревнований стал его соотечественник Элкан Гвазава (258 кг).

«Я приехал сюда с одной целью — взять золотую медаль. Больше мне ничего не надо, серебряные медали я даже дома не храню, только золотые. Организация Игр БРИКС на высшем уровне. Мне очень много помогали, чувствую себя прекрасно, как дома», — цитирует Султана ТАСС.

У женщин в весовой категории до 49 кг победу одержала 21-летняя россиянка Елизавета Жаткина. Ее результат 171 кг. Серебряную медаль завоевала еще одна представительница России — Полина Андреева. На третью ступень пьедестала почета поднялась Виктория Товар Милано из Венесуэлы.