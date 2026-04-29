Восемь сильнейших атлетов России сразятся за LEON Кубок Оружейной столицы

Кубок является первым этапом Лиги «Сильнейший человек в 2026 году. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших атлетов России, прошедшие предварительный отбор. В рамках Кубка сильнейший человек России 2025 года Давид Шамей предпримет попытку установления рекорда России и Мира в подъёме шаровой гантели, рекорд будет посвящен празднованию 81-ой годовщине Великой Победы, организатор рекорда “БК Леон”.
Принимают участие сильнейшие профессиональные спортсмены России:
Рост: 180 см
Вес: 130 кг
Возраст: 39 лет.
— Сильнейший человек Москвы 2022 — 2025;
— Серебряный призёр Кубка Азии 2021;
— Рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона — 730 кг.
Вес: 136 кг
Рост: 189 см
Возраст: 25 лет.
— Сильнейший юниор России 2024;
— Рекордсмен мира в подъёме гигантской гири 94.7 кг/ 6 раз/ 60 секунд;
— Победитель двух международного турнира в Китае 2024;
— Рекордсмен России среди юниоров в подъёме гигантской гантели 100 кг/ 6 раз/ 60 секунд.
Вес: 125 кг
Рост: 192 см
Возраст: 24 года.
— Вице-чемпион итогового турнир Сильнейший человек России 2024, 2025;
— Сильнейший человек г. Липецк 2024, 2025;
— Бронзовый призёр Евразийских игр 2024;
— Победитель международного турнира по стронгмену «Кузница» 2025;
— Рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом 501.2 кг/ 8 м 24 см.
Вес: 130 кг
Рост: 184 см
Возраст: 37 лет.
— Победитель «Кубка Оружейной Столицы» 2025;
— Сильнейший человек Смоленской области 2024, 2025;
— Победитель двух этапов «Сильнейший человек» Ночь Московского спорта 2025;
— Бронзовый призёр итогового турнира Сильнейший человек России 2025.
Вес: 135 кг
Рост: 182 см
Возраст: 41 год.
— Серебряный призёр международного турнира Siberian Power Show 2022;
— Сильнейший человек Пензенской обл. 2016−2025;
— Рекордсмен России и Мира среди мастеров (старше 40 лет) в подъёме гигантской гантели 100 кг / 6 раз/ 75 сек.
Вес: 115 кг
Рост: 174 см
Возраст: 41 год.
— Чемпион России по стронгмену (до 110 кг) 2021;
— Бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 2024;
— Серебряный призер турнира «Сильнейший человек» Ночь Московского спорта 2025.
Вес: 95 кг
Рост: 172 см
Возраст: 29 лет.
— Чемпион России по стронгмену до 80 кг и до 95 кг;
— Чемпион мира по стронгмену до 95 кг 2024.
Вес: 120 кг
Рост: 181 см
Возраст: 28 лет.
— Победитель лиги «Сильнейший человек» 2025.
— Сильнейший человек России 2025;
— Победитель международного турнира Siberian Power Show 2024;
— Абсолютный рекордсмен мира в подъёме гигантской гантели — 151 кг;
— Чемпион Мира 2019, победитель Кубка Мира 2021, 2023.
Упражнения:
1. Выталкивание гантели на максимум;
2. Прогулка фермера 2×130 кг на 15+15 м. Лимит времени 60 сек.;
3. Богатырское бревно 135 кг на количество раз за 75 сек.;
4. Шилд (щит) 136 кг, перенос на максимальное расстояние;
5. Эстафета подъёма снарядов на плечо: природный камень 85 кг — камень атласа 100 кг — мешок 116 кг — камень атласа 130 кг — мешок 136 кг. Лимит времени 90 сек.
Мероприятие проводится под эгидой Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» в рамках Лиги «Сильнейший человек».