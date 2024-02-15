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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

В Пермском крае пройдут гонки на лопатах: видео

К турниру допускаются только лица старше 18 лет.

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17 февраля в Пермском крае пройдет гонка на лопатах. Участникам необходимо будет на скорости спуститься с горы на садовом инструменте.

«Мы вручим каждому лопату. Задача — технично спуститься на ней, обогнать соперников и круто провести время», — сообщается в официальном сообществе курорта «Губаха» в соцсетях.

Организаторы отмечают, что участие в соревнованиях бесплатное. Единственным условием является наличие шлема и маски.

Победителю вручат главный приз — «Золотую лопату».

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