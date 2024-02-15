В Пермском крае пройдут гонки на лопатах: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240492" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

17 февраля в Пермском крае пройдет гонка на лопатах. Участникам необходимо будет на скорости спуститься с горы на садовом инструменте.

«Мы вручим каждому лопату. Задача — технично спуститься на ней, обогнать соперников и круто провести время», — сообщается в официальном сообществе курорта «Губаха» в соцсетях.

Организаторы отмечают, что участие в соревнованиях бесплатное. Единственным условием является наличие шлема и маски.