В Пермском крае пройдут гонки на лопатах: видео
К турниру допускаются только лица старше 18 лет.
К турниру допускаются только лица старше 18 лет.
17 февраля в Пермском крае пройдет гонка на лопатах. Участникам необходимо будет на скорости спуститься с горы на садовом инструменте.
«Мы вручим каждому лопату. Задача — технично спуститься на ней, обогнать соперников и круто провести время», — сообщается в официальном сообществе курорта «Губаха» в соцсетях.
Организаторы отмечают, что участие в соревнованиях бесплатное. Единственным условием является наличие шлема и маски.
Победителю вручат главный приз — «Золотую лопату».