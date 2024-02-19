Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Даллас
Хоккей. НХЛ
21:00
Сент-Луис
Торонто
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Хоккей. НХЛ
23:30
Сиэтл
Детройт
Хоккей. НХЛ
02:00
Колорадо
Аризона
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
12
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион рассказал о счастливых грязных носках в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что на Играх в Сочи носил грязные носки на удачу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Родившийся в США Уайлд получил российское гражданство в 2012 году, после того как женился на сноубордистке Алене Заварзиной. Через два года на ОИ-2014 в Сочи спортсмен завоевал две золотые медали. На Играх 2022 года в Пекине Уайлд выиграл бронзу. После этого он объявил о завершении карьеры.

«Со сноубордом не спал, я только надевал одни и те же носки на оба старта, где выиграл золото, потому что считал их счастливыми. Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

 На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна
Олимпийский чемпион рассказал о счастливых грязных носках в Сочи
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь