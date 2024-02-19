Олимпийский чемпион рассказал о счастливых грязных носках в Сочи
Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что на Играх в Сочи носил грязные носки на удачу.
Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что на Играх в Сочи носил грязные носки на удачу.
Родившийся в США Уайлд получил российское гражданство в 2012 году, после того как женился на сноубордистке Алене Заварзиной. Через два года на ОИ-2014 в Сочи спортсмен завоевал две золотые медали. На Играх 2022 года в Пекине Уайлд выиграл бронзу. После этого он объявил о завершении карьеры.
«Со сноубордом не спал, я только надевал одни и те же носки на оба старта, где выиграл золото, потому что считал их счастливыми. Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».