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Швейцарская сноубордистка погибла в результате схода лавины

Чемпионке Универсиады Софи Хедигер было 26 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда Швейцарии, сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер погибла в результате схода лавины. Инцидент произошел 23 декабря в горах в Арозе, где она каталась на сноуборде.

По данным полиции, Хедигер каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена. Они покинули закрытую трассу, и женщина попала в лавину на склоне. Экстренные службы были оповещены о случившемся, но спасти спортсменку не удалось.

«Для семьи швейцарского лыжного спорта Рождество омрачено трагической смертью Софи Хедигер. Нам невероятно грустно. Мы почтим память Софи. Мы не будет предоставлять никакой дополнительной информации о кончине Софи и просим уважать частную жизнь ее семьи», — сказал генеральный директор федерации Вальтер Ройссер.

Хедигер дважды поднималась на пьедестал почета на этапах Кубка мира. Спортсменка участвовала в Олимпийских играх 2022 года. Она является победительницей Универсиады 2023 года в американском Лейк-Плэсиде.