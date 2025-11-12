Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под лавину в Японии

"Я пыталась успокоить сердцебиение и экономить кислород. К счастью, я была не слишком глубоко под снегом. Но я не могла двигаться. Мне казалось, что прошла целая вечность. Теперь я смотрю на горы по‑другому и планирую спуски иначе, — отметила Панчохова.