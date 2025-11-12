Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под лавину в Японии

Как отмечает Idnes.cz, когда Панчохова записывала видеоролики для шоу о сноуборде, ее засыпало снегом. Члены ее команды обнаружили спортсменку примерно через три минуты.
"Я пыталась успокоить сердцебиение и экономить кислород. К счастью, я была не слишком глубоко под снегом. Но я не могла двигаться. Мне казалось, что прошла целая вечность. Теперь я смотрю на горы по‑другому и планирую спуски иначе, — отметила Панчохова.
Сноубордистке помогли члены ее команды, которые аккуратно достали Шарку из-под снега.
Панчоховой 35 лет, в 2011 году она завоевала серебро в слоупстайле на чемпионате мира, в 2013‑м стала второй на Всемирных экстремальных играх. На Олимпиаде в Сочи она была пятой в этой дисциплине после серьезного падения.