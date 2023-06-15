Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный ЧЕ

«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы — всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше. Сейчас наша команда выступает на первенстве до 17 лет в албанской Тиране, допущены были все. И команда уже принесла медали, а впереди еще несколько дней соревнований.



Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон. За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком. С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент всем представителям единоборств в “Сириусе” — “Академия единоборств”, где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там за несколько дней до вылета в Албанию и сполна ощутила там настоящую заботу. Такого в мире нет нигде», — сказал Мамиашвили.