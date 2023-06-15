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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что Испания отказала молодежной сборной в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы — всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше. Сейчас наша команда выступает на первенстве до 17 лет в албанской Тиране, допущены были все. И команда уже принесла медали, а впереди еще несколько дней соревнований.

Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон. За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком. С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент всем представителям единоборств в “Сириусе” — “Академия единоборств”, где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там за несколько дней до вылета в Албанию и сполна ощутила там настоящую заботу. Такого в мире нет нигде», — сказал Мамиашвили.

По мнению президента ФСБР, от отсутствия российской сборной на турнире больше всего потеряет сама Испания.

Турнир пройдет с 26 июня по 2 июля в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.

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