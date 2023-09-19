Александр Карелин: непобедимый борец, который своим видом внушал соперникам страх

Детство и юность

Александр родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Мальчик появился на свет крупным, весом 5,5 килограмм, а к 13 годам Карелин вырос до 178 см и весил 78 килограммов, он был на голову выше своего отца. До 14 лет он не занимался профессионально никаким видом спорта.

В 1981 году Карелин пришел в секцию классической борьбы при электротехническом институте. Первый тренер Александра Виктор Кузнецов увидел высокого мальчика на площадке с друзьями и пригласил на тренировки. Кузнецов остался единственным наставником Карелина на всю спортивную карьеру.

Первые победы пришли к борцу достаточно скоро. Кузнецов чувствовал потенциал юного спортсмена. Спустя три года тренировок Александр выиграл первенство РСФСР среди юношей, после этого Карелин одержал победу на первенстве СССР среди юниоров. За это молодому таланту присвоили звание «Мастера спорта СССР».

В 18-летнем возрасте Карелин завоевал золотую медаль чемпионата мира среди молодежи и получил звание «Мастера спорта СССР международного класса».

Успехи в карьере

После такого результата на молодежном чемпионате мира Карелин хотел отобраться в сборную СССР. Чтобы туда попасть, надо было выиграть чемпионат страны. Вот тут случился первый проигрыш в карьере Карелина. Обидчиком выступил опытный борец, «Заслуженный мастер спорта» Игорь Ростороцкий.

Александра не смутило это поражение, он продолжил упорно тренироваться и выигрывать медали. А в январе 1988 года, в Тбилиси, он взял реванш у Игоря и стал чемпионом СССР. Весной Карелин завоевал золото чемпионата Европы и, казалось, что путевка на Олимпиаду в Сеуле у борца в кармане. Однако тренеры решили еще раз убедиться, кто сильнее — Карелин или Ростороцкий. Они устроили спортсменам дополнительный отбор. И снова победителем стал 21-летний Александр.

На Играх в Сеуле Карелин вышел на ковер последним, потому что выступал в супертяжелой весовой категории. Против него — болгарин Рангел Геровски. После первого раунда россиянин проигрывал по очкам, но во втором сумел собраться и выиграть схватку своим коронным броском — «обратный пояс». Эта победа принесла ему золото Олимпиады и звание «Заслуженного мастера спорта СССР».

Спустя год на чемпионате мира в итальянской Остии Карелин броском «обратный пояс» выиграл все схватки на «туше». И на турнире в ФРГ весной в 1991 году этим же приемом Александр Карелин выиграл все схватки на «туше».

Спортсмена ждала вторая Олимпиада. В Барселоне Александр стал двукратным чемпионом Игр. В финальной схватке он выиграл у чемпиона мира и двадцатикратного чемпиона Швеции Томаса Йоханссона. Шведский борец не продержался против Карелина и двух минут.

Александр Карелин на Олимпиаде в Барселоне | Источник: РИА "Новости"

У Йоханссона была возможность взять реванш на чемпионате мира в следующем году. В первой схватке Карелин получил травму, борец повредил несколько ребер, но смог победить американского спортсмена. Следующим был как раз шведский борец и он знал о состоянии россиянина. Через боль Карелин победил Йоханссона с явным преимуществом. Также он одержал победы в оставшихся поединках и снова завоевал золото мирового чемпионата.

В 1996 году Карелин готовился к своей третьей Олимпиаде. На чемпионате Европы в Будапеште Александр травмировался, у него произошел отрыв большой грудной мышцы. Фактически на одной руке спортсмен продолжал выигрывать схватки и в финале смог одержать победу. Карелин вновь завоевал золотую медаль. После этого он восстанавился и приступил к тренировкам за месяц до Игр в Атланте.

На третьей для себя Олимпиаде Карелин доминировал, хотя полностью не оправился от тяжелой травмы. Борец дошел до финала, где его ждал американец Мэтт Гаффари. Карелин до этого уже выигрывал у него на других турнирах. И в этот раз Александр не оставил шансов Гаффари. Российский борец стал трехкратным Олимпийским чемпионом.

Александр Карелин - чемпион Игр-1996 | Источник: AP 2023

В 2000 году Карелин отправился на очередную Олимпиаду в австралийский Сидней. Александр хотел завершить карьеру на высокой ноте, но потерпел поражение в финале, уступив американцу Рулону Гарднеру. Карелин допустил ошибку, и его сопернику присвоили один балл, таким и остался финальный счет — 0:1. Положить на лопатки «русского терминатора», как называли Александра Карелина в иностранных СМИ, не удалось никому, о чем свидетельствуют не только многочисленные титулы и награды борца, но и фото и видеорепортажи. Домой спортсмен впервые вернулся не с золотой, а серебряной медалью и сразу заявил о завершении карьеры.

Александр Карелин и Рулон Гарднер в финале Олимпиады-2000 | Источник: AP 2023

Александр Карелин девять раз выиграл золото чемпионатов мира, 12 раз оказался на верхней ступени пьедестала почета на чемпионатах Европы, 13 раз сумел стать сильнейшим на чемпионатах СССР. В 1996 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации.

Карелин неоднократно получал награду «Золотой пояс», как лучший борец планеты. Международной федерацией любительской борьбы Александр Карелин был назван величайшим борцом греко-римского стиля XX века.

Карелин в политике

В 1998 году после удачной защиты диссертации в Петербургской академии им. Лесгафта Карелин стал кандидатом наук, а спустя четыре года сумел защитить докторскую диссертацию. Оба научных труда на спортивную тематику, а если конкретнее, то Карелин изучал психологию, тактику и стрессоустойчивость борцов. По мнению экспертов, Александру удалось вывести формулу, характерную для идеального борца, который умеет держать себя в руках и не поддается лишним эмоциям.

Осенью 1999 года титулованный борец стал одним из лидеров политического движения «Единство» на выборах в Государственную думу. В Госдуме Карелин на протяжении пяти созывов занимал должность депутата от Новосибирской области. С 2001 года он член Высшего совета партии «Единая Россия». В свое время Александр входил в комитет по охране здоровья и спорту, по энергетике, а также в комиссию по геополитике.

В сентябре 2020 года депутаты Заксобрания избрали Карелина членом Совета Федерации от Новосибирской области. В связи со своим переходом в региональный парламент политик досрочно сложил с себя депутатские полномочия.

Чем Карелин занимается сейчас

Сейчас знаменитый борец продолжает политическую карьеру. Помимо спортивных вопросов Александр Карелин занимается различными социальными проектами.

Карелин проводит открытый урок для школьников | Источник: РИА "Новости"

Политик является желанным гостем на различных спортивных мероприятиях. В 2023 году он посетил II Игры стран СНГ в Минске, Всероссийский турнир по спортивной борьбе на Кубок мэра краевого центра в Хабаровске, дал мастер-класс для юных борцов в Воткинске. Карелин поддерживает серию проектов «Карелин-фонда», который занимается популяризацией олимпийских видов спорта. Фонд проводит турниры «Сила традиций», «Олимпийская эстафета», занимается организацией спортивных сборов, детского отдыха, выставок и других мероприятий.

После нападения украинского политика Александра Мариковского на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре в мае 2023 года политический деятель Сергей Вострецов предложил отправлять на подобные мероприятия Александра Карелина и Николая Валуева.

Александр не оставляет без внимания ситуацию с отстранением российских спортсменов. Весной 2022 года он высказался на эту тему. Карелин считает, что невозможность выступать на международных стартах должна заставить российских атлетов с большей ответственностью относиться к национальным соревнованиям. По его мнению, российский спорт переживает сложности, однако движется в правильном направлении.

«Когда мы вернемся в мировые спортивные комбинации, мы должны быть к этому готовы», — заявил он.

В июне этого года Карелин прокомментировал критерии для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Он заявил, что россияне не будут соглашаться с невыполнимыми требованиями для участия в таких стартах.

«Попытки предложить нам унизительные неисполнимые критерии участия (в соревнованиях) мы не можем себе позволить (принять)», — сказал Карелин.

Интересные факты

В 2016 году на экраны вышел фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», посвященный жизни и достижениям ведущих российских и советских спортсменов. Роль Карелина в этой ленте исполнил Сергей Бондарчук-младший;

Александр любит читать Федора Достоевского, американскую и английскую литературу;

Карелин коллекционирует автомобили, на 2018 год в его автопарке насчитывалось семь машин. Для повседневных передвижений по городу он предпочитает «Мерседес». А самой необычной машиной в своей коллекции называет «Волгу» 1963 года выпуска. Также у политика числятся два квадроцикла и один мотоцикл «Харлей-Дэвидсон»;

Карелин три раза приходил в гости к Ивану Урганту на шоу «Вечерний Ургант»;

В честь Александра Карелина названа улица в одном из сел около Новосибирска.

Карелина занесли в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмена, который в течение тринадцати лет не проиграл ни одной схватки.