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Двукратный олимпийский чемпион Садулаев выступит на ЧМ по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев ранее не был допущен к Олимпийским играм в Париже.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

С 28-го по 31 октября в столице Албании Тиране пройдет чемпионат мира по борьбе. В вольной борьбе в весовой категории до 92 кг выступит Абдулрашид Садулаев. Также в вольной борьбе из россиян выступят Заур Угуев (весовая категория — до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).

Весной 2024 года Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО, лишив возможности квалифироваться на Игры. Допущенные к участию в олимпийском турнире борцы из России позднее отказались от поездки в Париж, не согласившись с «неспортивным принципом отбора».

На чемпионат мира 2022 года российские спортсмены не были допущены, а в прошлом году Садулаев уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. Это было первое поражение Садулаева на мировых первенствах.