Двукратный олимпийский чемпион Садулаев выступит на ЧМ по борьбе

С 28-го по 31 октября в столице Албании Тиране пройдет чемпионат мира по борьбе. В вольной борьбе в весовой категории до 92 кг выступит Абдулрашид Садулаев. Также в вольной борьбе из россиян выступят Заур Угуев (весовая категория — до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).
Весной 2024 года Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО, лишив возможности квалифироваться на Игры. Допущенные к участию в олимпийском турнире борцы из России позднее отказались от поездки в Париж, не согласившись с «неспортивным принципом отбора».
На чемпионат мира 2022 года российские спортсмены не были допущены, а в прошлом году Садулаев уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. Это было первое поражение Садулаева на мировых первенствах.