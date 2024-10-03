Двукратный олимпийский чемпион Садулаев выступит на ЧМ по борьбе

С 28-го по 31 октября в столице Албании Тиране пройдет чемпионат мира по борьбе. В вольной борьбе в весовой категории до 92 кг выступит Абдулрашид Садулаев. Также в вольной борьбе из россиян выступят Заур Угуев (весовая категория — до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).