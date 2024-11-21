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Мамиашвили переизбран на пост главы Федерации спортивной борьбы России

Советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили в шестой раз подряд останется на посту президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение переизбрать Мамиашвили было единогласным, он руководит ФСБР с 1998 года.

Мамиашвили является чемпионом Олимпиады-1988 по греко-римской борьбе, а также трехкратным чемпионом мира.

Напомним, российские борцы выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. В начале мая перед олимпиадой в Париже они ездили на турнир «Последний шанс» в Стамбуле (Турция), где завоевали 16 путевок на Игры из 18.

Однако после публикации списков российских спортсменов, которых МОК допустил до участия, ФСБР приняла решение пропустить Олимпиаду.