Мамиашвили переизбран на пост главы Федерации спортивной борьбы России

Напомним, российские борцы выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. В начале мая перед олимпиадой в Париже они ездили на турнир «Последний шанс» в Стамбуле (Турция), где завоевали 16 путевок на Игры из 18.