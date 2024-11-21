Мамиашвили рассказал, как американские спортсмены поддержали российских

"Мы достаточно эффективно отработали олимпийский цикл и использовали все возможности, которые у нас были. Но надо понимать и нашу специфику, мировое борцовское сообщество довольно монолитно, и во главу всегда ставились вопросы не сиюминутно-политического толка, а общечеловеческих ценностей. Это и отношения между людьми, и дружба, и уважение. И неслучайно одними из первых, кто нас поддержал (после введения санкций МОК), были американцы.
Потому что они четко понимают — если нет конкуренции, то нет ни интереса, ни зрелищности. Мало того, они приводят и очевидные примеры достаточно неполноценных из-за бойкота Олимпийских игр 1980 и 1984 годов«, — приводит слова Мамиашвили “РИА Новости Спорт”.
Напомним, российские борцы смогли побороться за путевки на Олимпиаду на турнире «Последний шанс» в Стамбуле (Турция), где завоевали 16 из 18 путевок. Однако после публикации списков российских спортсменов, допущенных до участия в Играх, они полностью отказались от поездки на соревнования в Париж.
Сегодня, 21 ноября, Мамиашвили в шестой раз единогласным решением переизбрали на пост президента Федерации спортивной борьбы России.