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Мамиашвили рассказал, как американские спортсмены поддержали российских

Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что американские спортсмены поддержали российских борцов после введения ограничений на участие на ОИ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

"Мы достаточно эффективно отработали олимпийский цикл и использовали все возможности, которые у нас были. Но надо понимать и нашу специфику, мировое борцовское сообщество довольно монолитно, и во главу всегда ставились вопросы не сиюминутно-политического толка, а общечеловеческих ценностей. Это и отношения между людьми, и дружба, и уважение. И неслучайно одними из первых, кто нас поддержал (после введения санкций МОК), были американцы.

Потому что они четко понимают — если нет конкуренции, то нет ни интереса, ни зрелищности. Мало того, они приводят и очевидные примеры достаточно неполноценных из-за бойкота Олимпийских игр 1980 и 1984 годов«, — приводит слова Мамиашвили “РИА Новости Спорт”.

Напомним, российские борцы смогли побороться за путевки на Олимпиаду на турнире «Последний шанс» в Стамбуле (Турция), где завоевали 16 из 18 путевок. Однако после публикации списков российских спортсменов, допущенных до участия в Играх, они полностью отказались от поездки на соревнования в Париж.

Сегодня, 21 ноября, Мамиашвили в шестой раз единогласным решением переизбрали на пост президента Федерации спортивной борьбы России.