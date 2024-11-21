Мамиашвили рассказал, как американские спортсмены поддержали российских

"Мы достаточно эффективно отработали олимпийский цикл и использовали все возможности, которые у нас были. Но надо понимать и нашу специфику, мировое борцовское сообщество довольно монолитно, и во главу всегда ставились вопросы не сиюминутно-политического толка, а общечеловеческих ценностей. Это и отношения между людьми, и дружба, и уважение. И неслучайно одними из первых, кто нас поддержал (после введения санкций МОК), были американцы.