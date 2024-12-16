Борец Садулаев: Не осуждаю спортсменов, меняющих гражданство

«Основной конкурент — мой ученик Ахмед Тажудинов, борющийся сейчас за Бахрейн. Он действующий чемпион мира и Олимпийских игр. У нас есть незакрытые дела, реванш, который ждут болельщики. В Париже Тажудинов выступил очень достойно. Было понятно, что, если никаких форс-мажоров не случится, победит. Так и получилось. У нас общий тренер — Шамиль Омаров: он не разделяет своих учеников, даже во время наших встреч. Шамиль Кехурзаевич ни за кого не болел, а уходил в сторону. Тяжелее всего ему», — добавил Садулаев.