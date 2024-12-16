Борец Садулаев: Не осуждаю спортсменов, меняющих гражданство

«Ни в коем случае не осуждаю. Спортсмены отдали всю свою жизнь спорту. Не у всех появляется возможность взойти по спортивной лестнице наверх. Хоть что-то им хочется выиграть. Всю жизнь тренироваться, отдать все силы и ничего не выиграть — невероятно обидно. Из-за большой конкуренции переходят в другие страны. Разумеется, медали чемпионатов мира и Олимпийских игр — большой успех для них», — заявил Садулаев «Советскому спорту».
В 2024 году Садулаев в в албанской Тиране в шестой раз завоевал титул чемпиона мира. В финале Садулаев победил грузинского борца Мириана Майсурадзе. В 2025 году чемпионат мира состоится в Загребе. Абдулрашид Садулаев рассказал о своем главном конкуренте на чемпионате мира в столице Хорватии.
«Основной конкурент — мой ученик Ахмед Тажудинов, борющийся сейчас за Бахрейн. Он действующий чемпион мира и Олимпийских игр. У нас есть незакрытые дела, реванш, который ждут болельщики. В Париже Тажудинов выступил очень достойно. Было понятно, что, если никаких форс-мажоров не случится, победит. Так и получилось. У нас общий тренер — Шамиль Омаров: он не разделяет своих учеников, даже во время наших встреч. Шамиль Кехурзаевич ни за кого не болел, а уходил в сторону. Тяжелее всего ему», — добавил Садулаев.
На чемпионате мира 2023 года Садулаев уступил в полуфинале на тот момент 20-летнему Ахмеду Тажудинову. Это было первое поражение Садулаева на мировых первенствах.
Весной 2024 года Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО, лишив возможности квалифицироваться на Игры. Допущенные к участию в олимпийском турнире борцы из России позднее отказались от поездки в Париж, не согласившись с «неспортивным принципом отбора».