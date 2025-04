От формы до «Оскара»: бывшие спортсмены, которые покорили Голливуд

В юности Дженнифер активно занималась гимнастикой, легкой атлетикой и софтболом. Но главной страстью стали танцы, которым она посвящала бесчисленные часы. Именно танцевальная карьера стала для нее трамплином в мир шоу-бизнеса. С 18 лет Джей Ло участвовала в кастингах, работала бэк-танцовщицей у New Kids on the Block, гастролировала с Джанет Джексон, а позже попала в телевизионное шоу In Living Color, где выступала в составе команды Fly Girls.