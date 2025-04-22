От формы до «Оскара»: бывшие спортсмены, которые покорили Голливуд

На сцене и в клипах — она не просто поет, а буквально исполняет каждый трек всем телом. В фильмах ей часто доставались роли, требующие силы и гибкости: в «Стриптизершах» она исполняла сложные акробатические трюки на пилоне, занимаясь с тренерами по 6−8 часов в день. Такой уровень энергии и выносливости — результат спортивной закалки, которая осталась с ней с юности. Регулярные тренировки, дисциплина и умение работать на износ помогают Дженнифер до сих пор — и на сцене, и в кино.