«Бред сумасшедшего». Мамиашвили — о скандале с Валиевым на ЧЕ по борьбе

«Спорт — это эмоции. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. На чемпионате Европы ни у кого вопросов не возникало, более того — представители Албании с нами связывались и подчеркивали, что не расценивают данную ситуацию как преднамеренный жест, призывали не раздувать вокруг этого скандал. У нас давние уважительные отношения, мы ценим друг друга. Но здесь, в России, кто-то почувствовал возможность опять о себе заявить.



Причем как была выстроена подача? Ни слова в поддержку Заурбека Сидакова, олимпийского чемпиона, выступающего за нашу великую страну. С посылом, будто Валиев у “врага” выиграл: “Какая разница, под каким флагом, он россиянин все равно”. А Мамиашвили не дает этому радоваться. Некоторые “герои” делают заявления, что встанут на защиту Валиева. Да этого парня не надо защищать. Он взрослый достойный мужчина, он в состоянии в случае необходимости сам себя защитить, и не только себя. А Сидакова и сборную страны вы защитить не хотите? Команду, которая выезжает на соревнования несмотря ни на что, ни на туманные перспективы, ни на другие ограничения. Тем не менее они трудятся и выезжают.



Неужели мы думаем, что Сидаков и Угуев или тот же Садулаев не нашли бы себе место за рубежом? Их бы с руками и ногами оторвали. Настолько однобоко и по-дилетантски это вокруг преподносили, так раскачивали, что дошло до того, что начали записывать ролики с участием наших героев, бойцов Российской армии, ежедневно и ежечасно рискующих своей жизнью, якобы это повлияло на их победный дух. Но я предположить не мог, что проигрыш олимпийского чемпиона, этнического осетина с тяжелейшей травмой кому-то может поднять дух, скорее же наоборот? Если такая однобокая подача ситуации приемлема для кого-то, бог им судья. Я убежден — в ситуации глубоко никто не разбирался. Время идет, все становится на свои места, хотя полилось и про “живой товар” и прочее. Бред сумасшедшего», — сказал Мамиашвили.