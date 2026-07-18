Российские классики взяли золото и два серебра в Будапеште

Соревнования в венгерской столице — мемориал Polyák Imre, Varga János & Kozma István, заключительный рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW) в этом году. Старт собрал серьезную конкуренцию: только в вольной борьбе заявились 158 атлетов из 29 стран, включая сильные команды Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции и Украины. Россия привезла в Будапешт 24 борца во всех трех дисциплинах — вольной, греко-римской и женской борьбе; россияне выступают под эгидой UWW. Среди участников-классиков — и действующий чемпион России Анвар Аллахьяров (до 60 кг), и призер национального чемпионата Динислам Бамматов (до 67 кг), а российские девушки по ходу турнира пробились в финалы в легких весовых категориях.